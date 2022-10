Einst eine Stadt vornehmer Staffeln

Bad Mergentheim. In seiner „Reise in die Heimat“ hat Hans Heinrich Ehrler der selten gewordenen Mergentheimer Freitreppen, der noblen Staffeln an den Häusern gedacht. „Man stieg am Marktplatz, von den Gassen darauf in die Haustüren oder deren Türnischen heran. Der Eintritt wurde eine würdig vorbereitete Handlung.“

Sie sind rar geworden im Stadtbild. Wer denkt noch daran, dass zum Rathaus eine Freitreppe in den ersten Stock führte? Sie wurde 1729 abgebrochen, die wuchtige Altane vorgehängt und im Innern eine Holztreppe eingebaut. In die Burgstraße ragte am heutigen Haus Sambeth noch um die Wende zum 20. Jahrhundert eine mächtige Freitreppe, die halbwegs zwischen Erdgeschoss und erstem Stock ins Innere führte.

Anverleibtes Bauglied

Ehrler: „Die Staffeltritte waren hier und dort schön ausgezackt und ausgebogen nach dem Stil des Hauses, zeigten sich also als ein freundlich anverleibtes Bauglied. Ein oben aus einem Fenster in die Gasse hinausgesteckter Spiegel, der, Spion’, kündigte an, wer drunten an der Klingel zog oder, vor den Zeiten dieses Meldezeichens, am Türklopfer schlug...“. Und er fährt fort: „Auf dem Marktplatz und den Hauptstraßen haben die Staffeln Bürgersteigen weichen und sich verkürzt in die Mauer zurückziehen müsse. Sonst in den Nebengassen, den geraden und krummern, kann ich noch auf manchen antreten in eins der vielen zerstreuten Schmuckhäuser aus dem Barock und Empire. Diese gehörten im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert den hochgeordneten Beamten des Hofes.“

Und dann hebt Ehrlers Mahnen an: „O ich möchte die Hinterlassenschaft der sorgfältigen Pflege ihrer Inwohner und der Stadtbürgerschaft anvertrauen, die leis traurig machenden Baugebilde der vornehmen Zeit, welche das adelige Weltwesen eines fränkischen Hoflagers unvergleichbar darstellen. Auch der Stein muß geliebt werden, wenn er nicht zerfallen soll.“

Nobel markante Freitreppen finden wir noch in der Münzgasse, vor der früheren Schmelzerschen Apotheke am Marktplatz, am ehemals Eichhornschen Haus in der Holzapfelgasse, am Kanzlerhaus im Pfarrgang sowie kleinere feine Staffeln am Ehrlerhaus selbst.