Einschränkungen im Bürgeramt

Bad Mergentheim. Die Mitarbeitenden im Bürgeramt sind derzeit nur eingeschränkt erreichbar. Dies betrifft laut Stadt vor allem die telefonische Erreichbarkeit zu Beratungszwecken oder für die Terminvereinbarung. „Der Grund dafür ist, dass wir derzeit auch die Anmeldung von Geflüchteten aus der Ukraine durchführen. Dieser Prozess ist zeitaufwändig, zudem gibt es mitunter Sprachbarrieren oder es müssen Dokumente in kyrillischer Schrift verarbeitet werden“, erläutert Elisabeth Väth, Sachgebietsleiterin des Bürger- und Standesamtes. In Bad Mergentheim sind bereits über 270 Kriegsvertriebene aus der Ukraine angekommen. Die Stadt bedauert die derzeit eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit und verweist auf die Möglichkeit, Terminwünsche per E-Mail an buergerbuero@bad-mergentheim.de zu senden. Diese Anfragen würden schnellstmöglich bearbeitet. Auch die komplette Online-Terminvereinbarung auf www.bad-mergentheim.de steht alternativ zur Verfügung. Die Einschränkung gilt aktuell auch für die Ausländerbehörde der Stadt. stv

