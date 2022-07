„Einfach positiv bleiben“

Althausen. Der Rückblick auf ein durch die Corona-Pandemie geprägtes Jahr stand im Mittelpunkt der Generalversammlung des Gesangvereins Althausen. Doch wagte der Vorsitzender Helmut Sonntag einen hoffnungsvollen Ausblick in die Zukunft.

Nach der Totenehrung erinnerte Helmut Sonntag an die Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie. Ein regulärer Singbetrieb sei im Sommer nicht möglich gewesen und auch im Herbst habe man nur für kurze Zeit Proben in der Turnhalle Althausen abhalten können.

Hoffnung auf Auftritte

Erst Anfang Mai 2022 habe man es wieder gewagt, mit dem Singen im gewohnten Probenraum im Rathaus anzufangen. Nun hoffe er, „dass die Situation sich in diesem Jahr positiver entwickelt als im vergangenen Jahr“. Ob die gewohnten Auftritte in der Kirche, am Ehrenmal und beim Seniorennachmittag möglich seien, hänge davon ab, ob die Veranstaltungen überhaupt stattfinden könnten.

In jedem Fall werde die Chorgemeinschaft Althausen/Edelfingen aber beim Chorfest „Singendes Hohenlohe-Franken“ am 17. Juli in Weikersheim singen. Der „Gesangverein Liederkranz 1845 Althausen“ habe zum Jahresende noch 43 Mitglieder gehabt – 14 aktive Sängerinnen und Sänger sowie 29 fördernde Mitglieder.

Schriftführerin Franziska Hopf hatte nicht viel Erfreuliches zu berichten. Viele Veranstaltungen habe man geplant, doch „Corona hat alle Planungen zunichte gemacht“. Ein Lichtblick des letzten Jahres sei immerhin der Grillabend im Juli gewesen, der wurde natürlich coronagerecht durchgeführt. Kassiererin Ingrid Weiß berichtete von der soliden Kassenlage des Vereins, die Kassenprüfer Ulrike Stütz und Dieter Volkert bestätigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

„Für das Ortsleben einer der wichtigsten Vereine“ sei der Liederkranz, betonte Ortsvorsteher Oliver Adelmann in seinem Grußwort. Er leiste wertvolle Kulturarbeit und sei „tragende Säule im örtlichen gesellschaftlichen Leben“. Einstimmig beschloss die Versammlung auf seinen Antrag anschließend die Entlastung des Vorstands.

Ein „ganz großes Lob an den Chor“ sprach Chorleiter Peter Ruppert in seinem übermittelten Grußwort aus. Trotz der langen Corona-Pause, so stellte er fest, „haben die ersten Chorsätze so geklungen, als hätten wir nur ein paar Wochen ausgesetzt“. Deshalb habe man auch gleich noch mit ein paar neuen Liedern beginnen können, was dem Repertoire des Chors zugutekomme und fortgesetzt werden sollte.

„Nach Singen ausgehungert“

Als Chorleiter habe er, so Peter Ruppert, gleich gemerkt, „wie sehr der Chor nach gemeinsamem Singen und Üben ausgehungert war“ und sich über den Neubeginn gefreut habe.

Zumindest zu Beginn sei auch die Beteiligung an den Proben sehr gut gewesen. Es sei zu hoffen, dass es im Herbst nicht wieder strengere Corona-Maßnahmen gebe, damit man gemeinsam weitersingen können. „Bleiben wir einfach positiv und hoffen auf das Beste!“. peka