Liebe Ehrlers, ich habe mir heute mit Wehmut meinen wohl letzten Vorrat an Mergentheimer Schäferschipple gekauft. Mich, wie auch viele Mergentheimer, macht es sehr traurig, dass Sie nach der Jahreswende nicht mehr geöffnet haben werden. Ein urgemütliches Café meldet sich in den sehr verdienten Ruhestand ab. Viele Klassentreffen, Stammtische, Stammkunden oder Kinder, die vorne an der Theke für zehn Cent ein Gummibärchen kaufen wollten, werden das Café und seine Besitzer vermissen! Hier bricht eine Tradition Mergentheims einfach weg.

