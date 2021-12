Bad Mergentheim. Die Gewerbliche Schule Bad Mergentheim verabschiedete ihre Auszubildenden in einem feierlichen Rahmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schulleiter Peter Wöhrle würdigte die Absolventen in seiner Rede, indem er ihnen den Unterschied von Preislosem und Wertvollem anhand ihrer wohlverdienten Zeugnismappen erklärte. Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung bedeuteten die konkreten Noten nicht die ganze Wahrheit um eine Persönlichkeit. Viel eher, so Wöhrle, erschöpft sich die Wertigkeit des Zeugnisses in der Qualifizierung im Kontext ihrer Handwerke. Sie seien nun Stützen und Pfeiler ihrer Zunft, nicht bloße Noten auf einem Blatt Papier. Zudem hoffte er auf eine Zukunft der Fortführung des Werdeganges, sei es innerbetrieblich oder in Form einer passenden Weiterbildung, um den jeweiligen Persönlichkeiten der Schüler eine zusätzliche Kontur zu verleihen. Denn entgegen einem allgemein vorhandenen Vorurteil, seien die Absolventen des Herbsttermins 2021 keine Gebilde aus Fakten, sondern Menschen aus Persönlichkeit, Passion und Professionalität.

Diese Persönlichkeiten nahmen an den Prüfungen als eine große Gemeinschaft von 148 Mitgliedern teil. Die Abteilung Metalltechnik entsandte 67 Teilnehmer beispielsweise als Anlagenführer (M4AH), Industriemechaniker (M4IM), Werkzeugmacher (M4WZ) und Kfz-Mechatroniker (R4PW). Die Abteilung Elektrotechnik verlieh 81 Prüflingen das Zeugnis als Gesellen für das Handwerk des Elektronikers für Betriebstechnik (E4BT), für Geräte und Systeme (E4GS), für Energie und Gebäudetechnik (E4EG) und des Mechatronikers (E4ME) sowie der Fachinformatiker (E3FI/FS). Im Besonderen freuten sich die Abteilungsleiter Kati Grützmacher (Metalltechnik) und Alfred Winklmaier (Elektrotechnik), dass nicht wenige ihrer Schüler mit ausgezeichneten Ergebnissen prämiert werden konnten.

Einen Preis erhielten in der Abteilung Metalltechnik (M4AH) Tjore Burkhardt, Felix Hennegriff, (M4IM) Jonathan Wicker (M4IM) Jonas Dreher (M4IM) Maximilian Zeller (M4AH) Nico Apfel, Florian Huck, Christoph Spengler (M4AH) Christian Stock, (M4IM) Max Adelmann und (R4PW) Jasmin Dimler.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein Lob bekamen (M4IM) Dennis Burkhardt, Jason-Lee Hoyer, Niklas Lochner (M4WZ) Laurin Opas, (M4IM) Nico Bach, Lea Buhic, Dominik Buhin und (R4PW) Manuel Sodano. In der Abteilung Elektrotechnik konnten Preise an (E4GS) Michael Förch, (E4BT) Eike Hetzel, (E4GS) Pascal Pecher, (E4GS) Felix Ittner, (E3FI) Christian Haag, (E4GS) Jonas Hock, (E4BT) Michael Honikel; (E4EG) Felix Fuchslocher, (E3FS) Kevin Friedrich; (E4BT) Johann Paude, (E4GS) Simon Hornung, Tanja Präger, (E4ME2) Florian Besserer, Timo Wachter, Nico Zipf, (E3FI) Christian Fink, (E4GS) Maximilian Michelberger, (E4ME1) Farin Mertens, (E4ME2) Carl Constantin Schumm, Marcel Freund, (E4BT) Tim Lawitzki, (E4EG) Paul Schnurpfeil, (E4ME1) Marco Geißendörfer, Paul Metzger, Fabian Schmezer, (E4ME2) Mark Dörsam, Robin Geisler, Paul Retzbach, Lukas Wolz, (E4EG) Tobias Klüpfel, (E4ME1) Florian Leo Bayer, Nico Weber, (E4EG) Jochen Meffert, (E4GS) Steffen May und (E4ME1) Mona Ehrmann überreicht werden.

Daneben wurden Lobe ausgesprochen an (E4BT) Christian Pfeuffer, Kilian Stumpf, (E4ME1) Mustafa Abdulbary, Thorben Seidenfuß, (E4EG) Marius Dorner, (E4GS) Fabain Amend, (E4GS) Dmitrij Appel, Arthur Bechtel und (E4ME1) Jannis Tremmel.