Althausen. Solche Ereignisse bewegen zwar nicht die Welt, für eine Gemeinde sind sie jedoch auch heute noch ortsbildprägend und kulturhistorisch von Bedeutung. Konkret handelt es sich um die vor 150 Jahren angepflanzten Linden im Stadtteil Althausen. Wie Horst Schopf, Autor des umfangreichen und detailgetreuen Bildbandes „Zur Kulturgeschichte der ehemaligen Dorfgemeinde Althausen“ berichtet, spielten auch in Althausen Linden eine geschichtsträchtige und dorfprägende Rolle.

Linden werden bis zu tausend Jahre alt und gelten, insbesondere im deutschsprachigen Raum als Symbol für Gerechtigkeit, Liebe, Frieden und Heimat. Die Linde gab vielen Städten und Dörfern nicht nur ihren Namen, sondern ging auch als Symbol für Tapferkeit und Sieg, in deren Wappen ein. Die wohl älteste, von Horst Schopf anhand von Zeichnungen in Althausen identifizierte Linde könnte die bereits vor dem Jahre 1608 hinter dem Rathaus stehende „Rathauslinde“ mit einem Alter von über 350 Jahren gewesen sein.

Die Lindenallee in Althausen – hier noch im Winterkleid. © Mareike Adelmann

1956 musste sie, gezeichnet von vielen Stürmen und Wettereinflüssen, entfernt werden.

Ein nicht unbedeutender Höhepunkt in der Geschichte Althausens, dürfte wohl die sich am 22. März zum 150. Mal jährende Pflanzaktion aus dem Jahre 1871 gewesen sein. Anlass dieser bis heute dorfprägenden Aktion war, wie von Horst Schopf in seinen heimathistorischen Aufzeichnungen vermutet wird, der deutsch-französischen Konflikt , der mit dem Friedensschluss vom 10. Mai 1871 dazu führte, dass die französische Vormachtstellung in Europa an Deutschland überging. Im gleichen Jahr wurde Wilhem I. in Versailles zum deutschen Kaiser proklamiert.

Als Hommage an diesen von der deutschen Bevölkerung vielumjubelten und bewunderten „Staatsmann“ wurden in vielen Städten und Gemeinden unzählige Lindenbäume gepflanzt. So wohl auch in Althausen. Wie Horst Schopf in seiner Dorfchronik berichtet, hat der Landwirt Johann Andreas Georg Hachtel dieses Ereignis in seinen Notizen (auszugsweise) wie folgt niedergeschrieben: „Am 22. März wurden die Friedenslinde bei der Kirche und am Kirchberg auf beiden Seiten Lindenbäume gepflanzt.“ Weiter ist von Pfarrer Gruner und der Wilhemslinde, die unten in der Mitte steht, und der Kaiserallee die Rede – und von einem Fest der Gemeinde für die heimkehrenden Soldaten: „Wir zogen mit Musik in die Kirche und erhielten ein Essen bei Löwenwirth Limbach.“ Das Pflanzen der Linden am 22. März 1871 war mit einer Schulfeier am gleichen Tag verbunden. Zur Erinnerung an diese Ereignisse gab die Gemeinde Althausen für die Schuljugend ein Gedenkblatt mit einem dreistrophigen Gedicht heraus, das wahrscheinlich Pfarrer Gruner schrieb und vom Ende des Krieges und der Rückkehr zum Frieden berichtet.

Auch heute noch erscheinen die sich entlang des Kirchenweges aufreihenden Lindenbäume, als eine Art Prachtallee aus vergangenen Zeiten. Insbesondere wenn man den Fußweg hoch zur altehrwürdigen Jodokuskirche geht oder sich talabwärts in Richtung Rathaus bewegt. Im Sommer erfrischend schattenspendend und im Winter durch seine dunkle Kahlheit an weniger gute Zeiten erinnernd.

Wie es Ortsvorsteher Oliver Adelmann in seinen Ausführungen zum „150-Jahr-Pflanzjubiläum“ ausdrückt, sollten solche dorfprägenden Ereignisse nicht vergessen werden. Insbesondere für die jüngere Generation böten sie eine gute Gelegenheit, sich auf die persönlichen, heimatlichen Wurzeln zurückzubesinnen.