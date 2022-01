Einbrüche in der Nacht auf Dreikönig

Bad Mergentheim. In der Nacht auf Dreikönig (Donnerstag) wurde in einen Getränkemarkt und eine Tankstelle in Bad Mergentheim eingebrochen. Gegen 3 Uhr brach ein 26-Jähriger in einen Getränkemarkt in der Herrenwiesenstraße ein. Auf seiner Flucht wurde der Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen. Kurze Zeit zuvor, zwischen 2 und 2.30 Uhr, versuchte er vermutlich in eine Tankstelle in derselben Straße einzubrechen. Nach den strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern noch an. Zeuge der Einbrüche werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990, zu melden. pol

