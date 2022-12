Ein „wichtiger Beitrag zur Belebung der Stadt“

Bad Mergentheim. Acht Tage Weihnachtsmarkt mit knapp 60 Ständen, Musik und festlicher Dekoration der Bad Mergentheimer Altstadt sind zu Ende gegangen. „Wir sind zufrieden mit der Premiere eines ‚Doppel-Weihnachtsmarktes‘ an gleich zwei Advents-Wochenenden“, sagt Veronika Morgenroth, Sachgebietsleiterin Tourismus & Kultur. Sie kündigt bereits an, dass aus Sicht des Tourismusamtes auch für 2023 das Ziel verfolgt werden sollte, wieder acht statt wie bisher vier Tage Weihnachtsmarkt im Rahmen des „Lichterwelten“-Programms anbieten zu können.

Die Zahl der Besucherinnen und Besucher sei am zweiten Wochenende nach Frequenzmessung leicht zurückgegangen, von 77 000 Personen auf gut 64 000. „Das sind aber immer noch doppelt so viele Menschen in der Innenstadt wie an einem normalen Adventswochenende im gleichen Zeitraum, insofern hat die Veranstaltung einen wichtigen Beitrag zur Belebung der Stadt geleistet“, erklärt Veronika Morgenroth. Der Rückgang am zweiten Wochenende sei möglicherweise auch auf den allgemein sehr hohen Krankenstand zurückzuführen.

Endlich Schnee

„Unser Highlight war natürlich der Schnee, den gab es lange nicht mehr bei einem Weihnachtsmarkt.“ Sie bedankt sich bei ihrem Team für die Organisation, beim Bauhof sowie bei allen Beschickerinnen, Beschickern und Gästen. Auch für die Auftritte von Chören und Kapellen, die bereits im Herbst vereinbart worden seien. Zu der Diskussion um solche Auftritte und der teils verwirrenden Informationen, die im Umlauf seien, stellt sie abschließend noch einmal klar: „Musikalische Auftritte hatten auf dem Bad Mergentheimer Weihnachtsmarkt auf Wunsch immer ein Forum – auch in diesem Jahr! Und sie werden es immer haben, ganz unabhängig vom Aufbau einer Bühne.“ stv