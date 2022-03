Ein weiteres Jahr ohne Vereinsleben

Bad Mergentheim. Das Jahr 2021 sollte zwar zunächst so machen Termin bereithalten, so der Vorsitzende Hauptmann Andreas Schweizer in seinen Begrüßungsworten zur Jahreshauptversammlung des Historischen Schützen-Corps Bad Mergentheim, aber auch in diesem Jahr hätte die Corona-Pandemie wieder so manchem Ereignis einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Selbst das traditionelle Neujahrsschießen wurde erstmals in der Geschichte des Historischen Schützen-Corps abgesagt. Auch der Neujahresempfang der Stadt, der Kalte Markt in Ellwangen und das Weißwurstessen im Torwachhaus zum Pferdemarkt fielen der Pandemie zum Opfer. Und Schriftführer Adjutant-Leutnant Günther Etzl fügte in seinem Bericht an: „Einzig die St. Georgs-Tage fanden statt, wurden jedoch auf ein Minimum reduziert.“

Erst Fronleichnam durften die 44 Aktiven und 12 Bürgerfrauen des Corps’ mit Abstand und Mundschutz sich wieder in der Öffentlichkeit präsentieren.

Als dann im Juni die Corona-Beschränkungen etwas gelockert wurden, konnte endlich das Vereinsheim „Torwachhaus“ in der Mühlwehrstraße wieder öffnen. Aus Sicherheitsgründen wurde ein Zelt am Torwachhaus aufgebaut, die Personenzahl wurde reduziert und es durften nur geimpfte und genesene Mitglieder zum gemütlichen Vereinsabend kommen. Zu den wenigen Vereinsaktivitäten gehörte neben der Königsfeier der Deutschmeisterschützengilde auch eine Kommandantentagung in Altshausen und das Ehrenscheibenschießen auf dem Schießstand im Schüpferloch.

In seinem Bericht erwähnte Schriftführer Günther Etzl noch die Hauptversammlung im August und sieben Vorstandssitzungen. Mit den vier Mitteilungsblättern und zwei Rundschreiben seien die Mitglieder über alle Aktivitäten des Vereins ausführlich informiert worden, betonte Günther Etzl. Zu allem Unglück feste im Oktober 2021 ein schwerer Sturm über die Stadt und zerstörte das Vereinszelt am Torwachhaus. Ein neues Zelt sei, so Günther Etzl weiter, bereits bestellt. Die Kassenprüfung bestätigte Fourier (Kassier) René Föhr eine einwandfreie Kassenführung und die Vorstandschaft wurde von der Versammlung einstimmig entlastet. Günther Etzl abschließend: „Hoffen wir, dass wird bald zu einem normalen Vereinsleben zurückfinden und dass wir wieder stolz unsere Uniform wie gewohnt in der Öffentlichkeit zur Schau stellen dürfen.“ Mit einem dreifachen „furchtlos und treu“ endete die Versammlung. Unter www.historisches-schuetzencorps.de finden Interessierte alles Wissenswerte über den Verein. hsc