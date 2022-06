Ein unentbehrlicher Dienst

Bad Mergentheim. Einen wertvollen Dienst an den Menschen haben die „Mitarbeiter im Besuchsdienst“ im Caritas-Krankenhaus geleistet. Krankenhauspfarrerin Susanna Herr verabschiedete sie mit anerkennenden Worten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vielseitig und anspruchsvoll sei der ehrenamtliche Einsatz der Mitarbeiter, die – teilweise wegen der Corona-Pandemie verspätet – im Andachtsraum der Klinik verabschiedet wurden. Sie hätten, so die Pfarrerin, „mit den Patienten Gespräche geführt, sich mit ihnen über positive Diagnoseergebnisse und Genesungsprozesse gefreut und Schweres mit ihnen ausgehalten und auf Wunsch auch gebetet oder sie gesegnet“. Der evangelischen Kirche sei es wichtig, ihren Dienst zu würdigen und sie mit einem herzlichen Dank für ihre teilweise langjährige Tätigkeit zu verabschieden.

Einen großen Aufschwung habe, wie Susanna Herr erläuterte, das Ehrenamt im Caritas-Krankenhaus mit Anne Heilig-Müller genommen, die seit 1998 hier als Krankenhauspfarrerin wirkte. Marga Kuhnle sei von ihr ausgebildet und betreut worden. Später sei Eleonore Trender dazugekommen, unter Pfarrer Thomas Dreher (2010 bis 2019 Krankenhauspfarrer in Bad Mergentheim) dann noch Helga Moos und Inge Haller. Renate Gerlinger-Socha schließlich habe noch die umfassende „KESS-Ausbildung“ (Kurs für ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger) durch Thomas Dreher und Pfarrer Jochen Schlenker genossen. „In dieser Treue Dienst zu tun, jede Woche verlässlich kommen und einen Vormittag auf einer Station zu verbringen, das ist etwas ganz Besonderes“, betonte Susanna Herr. All diesen Mitarbeitern im Besuchsdienst, die jetzt ihren Dienst beendet hätten, gebühre hohe Anerkennung. Es sei geplant, im Herbst dieses Jahres einen neuen „Kess-Kurs“ zu beginnen – die Unterstützung der Arbeit der Pfarrer durch ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger sei unverzichtbar. Verabschiedet wurde auch Hans-Otto Gutekunst vom Patientenbegleitdienst. Seine Aufgabe war es, Menschen im Bett, Rollstuhl oder als Begleitung zum Gottesdienst abzuholen. Dankesworte galten ebenso Karin Sommer, die während der Pandemiezeit engagiert den Mesnerdienst am Caritas-Krankenhaus und im Diabeteszentrum übernommen hatte. Mit Rosen und einem hoffnungsgebenden Buch unterstrich Susanna Herr ihren Dank. peka

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2