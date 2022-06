Leserbrief zur Situation an der Tauber, Höhe Edelfinger Straße

Schweine fühlen sich halt im Saustall daheim. Dort, wo die Umgebung ausschaut wie ein Saustall, dort treffen sie sich, die menschgewordenen „Schweine“.

Nein, sie sehen nur aus wie Menschen, sind aber anscheinend „Schweine“ geblieben. So geschehen wieder einmal in der Nacht auf Pfingstmontag am parallel zur Edelfinger Straße verlaufenden Fußweg oberhalb der Tauber.

Es wurde gekifft, es wurde gesoffen, es wurden unzählige Hundekottütchen aus dem Spender gerissen und auf dem Boden verteilt, es wurde krakeelt.

Für alle Anwohner war die Nacht um 4.30 zu Ende, es gab Scherben und es wurde wild auf den Weg gepinkelt.

Ein Saustall blieb zurück, genau passend zur ungepflegten Umgebung und zu einem Saustall fühlen sich Schweine nun mal magisch hingezogen.

Hierzu ein kleines Gedicht: Das Tal verbuscht, wird langsam dicht, doch Obrigkeiten seh’n das nicht. Nur der Kurgast sieht genau, hier kommt die Landesgartenschau.