Ein Gottesdienst ist übrig geblieben

Bad Mergentheim. Jedes Jahr findet im Januar der Begegnungstag für Frauen aus Stadt und Land statt, jeweils bezirksweise organisiert von einem der zum Bezirk gehörenden Zweigvereine des KDFB. Doch der Begegnungstag muss wegen Corona ausfallen.

Das Thema ist „Verantwortung übernehmen – die Schöpfung bewahren“. Verantwortung zu übernehmen ist eine wesentliche Grundlage für Menschen in einer Gemeinschaft. Nur wenn Menschen Verantwortung füreinander und für ihre Umwelt übernehmen, ist eine gelingende Gemeinschaft möglich. Aus all den Bereichen, in denen „Verantwortung übernehmen“ zwingend einzufordern ist, liegt der Fokus bei den Begegnungstagen auf der Schöpfung.

Nicht mehr gut leben

„Wenn wir nicht heute und jetzt beginnen, Verantwortung für die Schöpfung im umfassenden Sinn zu übernehmen, dann wird die kommende Generation nicht mehr gut leben können. Die Auswirkungen des Handelns bestimmen die nächsten Jahrzehnte. Schöpfung und Verantwortung müssen also zusammen gedacht werden, weil sie Gerechtigkeit und Zukunft ermöglichen“ heißt es in einer Pressemitteilung.

Corona zum Opfer gefallen

In diesem Jahr wäre der Zweigverein Bad Mergentheim für die Ausrichtung verantwortlich gewesen, mit Referaten zum Thema, mit Austausch und Gespräch. Wäre, denn auch dieser Begegnungstag ist den Corona-Beschränkungen zum Opfer gefallen.

„Schöpfung bewahren“

Was übrig geblieben ist, ist ein Gottesdienst zum Thema „Schöpfung bewahren“ am Mittwoch, 26. Januar, um 16 Uhr in der Marienkirche. Die Predigt zum Thema, wird Schwester Birgit Reutemann vom Stadtkloster halten. Eine FFP2 Maske muss getragen werden.