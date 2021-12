Ein Gesamtkunstwerk von Blümel und Lempp in Bad Mergentheim

Rund 20 Romane – zu den bekanntesten zählt „Solaris“ – des von ihm revolutionierten Genres, dazu etliche Kurzgeschichten wie die „Robotermärchen“ und Sachbücher gehören zum Oevre des polnischen Philosophen, Essayisten und eben SF-Autors Stanislaw Lem, der extrem früh – bereits in den 1960er und 70er Jahren – zu wissen schien, was heute zu den fortschrittlichen Technologien zählt. So wetzte er

...