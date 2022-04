Ein forschungsreisender Herzog

Bad Mergentheim. In diesem Jahr stehen „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“ im Fokus bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg. Herzog Paul Wilhelm von Württemberg liebte das Reisen – und sammelte Raritäten. Im Residenzschloss stellte er seine Sammlung einst aus. Das Leben des Herzogs in Mergentheim ist das Thema eines neuen Buches, das der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Am 4. Mai stellen die Staatlichen Schlösser und Gärten das neue Buch „Der Forschungsreisende Herzog Paul Wilhelm von Württemberg in Mergentheim“ vor. Im Roten Saal des Residenzschlosses Mergentheim präsentieren ab 18 Uhr Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, Maike Trentin-Meyer, Konservatorin, und Daniel Göker, Kunsthistoriker, das Werk. Interessierte sind eingeladen, dabei zu sein.

