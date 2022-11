Ein Buch gegen das Vergessen

Bad Mergentheim. Selbst der bedeutendste Kurzkommentar zum Grundgesetz wurde von einem Nazi-Juristen mitverfasst. Eine echte Entnazifizierung hat es nie gegeben, beschreibt der Publizist Helmut Ortner in seinem neuen Buch „Volk im Wahn“. Seine „Dreizehn Erkundungen“ sind eine erhellende Synthese aus Erinnerung, Erkenntnis und Erzählung. Am Mittwoch, 16. November, kommt der Autor zu einer Lesung in die Buchhandlung Moritz und Lux.

Deutschland in den Nachkriegsjahren: Ein „entnazifiziertes“ Volk müht sich, das zu vergessen, was es verschwieg – seine Bereitschaft zur Teilnahme an einem System der Barbarei. Geschichtsverleugnung und -umdeutung hatten Hochkonjunktur, nicht zuletzt auch, weil im Westen vor allem Verwaltung, Justiz und Industrie mit Hilfe tief ins NS-System verstrickter Männer und Mörder aufgebaut wurden. In der DDR gab es einige wenige Todesurteile für entlarvte Täter, ansonsten galt die Unterstützung des SED-Staates als Freibrief.

Das Hauptaugenmerk in seinem Buch „Volk im Wahn – Hitlers Deutsche oder die Gegenwart der Vergangenheit“ lenkt Ortner auf die penible Untersuchung der Justiz. „Die personelle Kontinuität nach 1945 ist ein zweifelhaftes Lehrstück politischen Verhaltens zwischen Strafe und Reintegration, Kontrolle und Unterwanderung, Reform und Restauration“, so der Autor. Mit der Folge, dass so lange keine Anklagen gegen Massenmörder und Kriegsverbrecher erhoben wurden, bis sie starben. Der erste Prozess gegen einen KZ-Aufseher, einen Polen, fand erst 2016 statt.

Helmut Ortner hat bislang mehr als 20 Bücher veröffentlicht. Der Autor ist Mitglied bei Amnesty International und im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung. Am Mittwoch, 16. November, kommt Helmut Ortner nach Bad Mergentheim und liest um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Moritz und Lux aus seinem neuen Buch. Karten gibt es bereits im Vorverkauf. Bild: Veranstalter