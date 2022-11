Ein Brief, der Menschenleben retten kann

Bad Mergentheim. Auch in diesem Jahr nimmt Amnesty International Bad Mergentheim wieder am weltweiten Briefmarathon zugunsten von Menschen teil, deren Grundrechte verletzt wurden oder die unter schweren Menschenrechtsverletzungen leiden.

Die große Briefschreib-Aktion findet jährlich im Umfeld des Internationalen Tages der Menschenrechte (10. Dezember) unter dem Motto: „Schreib für die Freiheit – Dein Brief kann Leben retten“ statt. Im vergangenen Jahr haben sich über fünf Millionen Menschen an der Aktion beteiligt, die zu einer der erfolgreichsten der Menschenrechtsorganisation gehört: Der burundische Menschenrechtsverteidiger Germain Rukuki, für den auch aus Bad Mergentheim Hunderte Brief nach Burundi gingen, war zu 32 Jahren Haft verurteilt worden; kurz nach dem Briefmarathon 2021 ist seine Haftstrafe auf ein Jahr reduziert worden.

Dass er inzwischen mit seiner Familie in Belgien lebt, ist dem großen Einsatz vieler Unterstützer der Aktion zu verdanken. Außer Germain sind in diesem Jahr weitere vier Menschen der Aktion freigelassen worden. Ein einzelner Brief kann folgenlos bleiben – eine riesige Welle weltweiten Protests und globaler Solidarität kann selbst der diktatorischste Machthaber nicht übersehen.

Die Forderung nach Rechtsstaatlichkeit und freie Meinungsäußerung über nationale Grenzen hinaus ist heute notwendiger denn je. In diesem Jahr gilt die Briefaktion Menschen, die sich für das Recht auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit eingesetzt haben.

Einer davon ist der Kubaner Luis Manuel Otero Alcántara. Er ist ein afrokubanischer Künstler und eine Schlüsselfigur der San-Isidro-Bewegung, einer Gruppe unabhängiger Künstler, Journalisten und Aktivisten, die sich für die Meinungsfreiheit in Kuba einsetzen. Er wurde im Zusammenhang mit den historischen Protesten im Juli 2021 festgenommen, kurz nachdem er in einem Video seine Absicht kundgetan hatte, an der Demonstration teilnehmen zu wollen.

Als „soziale Gefahr“ ist er wegen „öffentlicher Unruhe“ und „Beleidigung nationaler Symbole“ zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Trotz schlechter Gesundheit wird ihm medizinische Versorgung verweigert. Auch Joanah Mamombe (28), Cecillia Chimbiri (33) und Netsai Marova (27) aus Zimbabwe sollen dieses Jahr Briefe aus der Kurstadt erhalten. Im Mai 2020 wurden die drei Frauen, Mitglieder der Oppositionspartei CCC, nach einer Demonstration gegen die Coronapolitik und die Hungersnot im Land an einer Polizeisperre in Harare festgenommen.

Noch am selben Tag „verschwanden“ die drei Frauen aus dem Polizeigewahrsam und waren sexuellen Übergriffen und Folter ausgesetzt. Zwei Tage später wurden sie 87 km nordöstlich von Harare schwer misshandelt und verletzt gefunden. Bisher wurden keine Ermittlungen zu ihren Vorwürfen eingeleitet. Vielmehr wurde gegen die Frauen ein Prozess wegen falscher Anklagen eröffnet. Es drohen ihnen 20 Jahre Haft.

Auch der Iraner Vahid Afkari wurde von der Menschenrechtsorganisation für die diesjährige Briefaktion ausgewählt.

Er wurde 2018 nach der Teilnahme an friedlichen Protesten gegen Ungleichheit und politische Unterdrückung im Iran willkürlich verhaftet und aufgrund eines durch Folter erpressten Geständnisses wegen verschiedener konstruierter Anklagen – unter anderem der Beihilfe zum Mord – zu mehr als 25 Jahren Haft verurteilt.

Er wird seit September 2020 in einer Hochsicherheitszelle im Gefängnis von Adelabad in Isolationshaft gehalten. Die Gefängnisbehörden verweigern ihm seit fast zwei Jahren den Zugang zu frischer Luft, natürlichem Licht, medizinischer Versorgung, Telefongesprächen oder ungehinderten persönlichen Besuchen von Familienangehörigen. Nach Prüfung der Gerichtsunterlagen kann Amnesty belegen, dass Strafverfahren und Strafmaß juristisches Unrecht darstellen. Sein Bruder, der Ringer Navid Afkari, wurde 2020 heimlich hingerichtet.

In Hong Kong benötigt Chow Hang-tung Hilfe in Form von Briefen. Die Menschenrechtsanwältin und ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Hongkong-Allianz verbüßt eine 22-monatige Haftstrafe wegen „ungesetzlicher Versammlung“, weil sie in den sozialen Medien dazu aufgerufen hat, Kerzen zum Gedenken an die Menschen anzuzünden, die bei der Niederschlagung der Demonstrationen auf dem Platz des Himmlischen Friedens zu Hunderten getötet wurden: Die chinesische Regierung hatte gegen friedliche Demonstranten Panzer eingesetzt. Die seit 1990 stattfindende Gedenkveranstaltung in Hong Kong für die Opfer des Massakers wurde 2020 verboten.

Außerdem erwartet Chow Hang-tung ein Verfahren wegen „Anstiftung zum Umsturz“ nach dem Hongkonger Gesetz über die nationale Sicherheit, das mit bis zu zehn Jahren Haft geahndet werden kann.

An der Aktion kann jeder teilnehmen. Um die Teilnahme zu erleichtern, stellt die Bad Mergentheimer Amnesty-Gruppe die fertigen Appellbriefe zur Verfügung und übernimmt auch den Versand.

Amnesty Bad Mergentheim hat in diesen Tagen unter anderem Schulen, Stadtverwaltung, Freundeskreise, Kirchen und das Netzwerk „Briefe gegen das Vergessen“ – wie schon in den vergangenen Jahren – um Teilnahme gebeten und das nötige Material zur Verfügung gestellt. pm