Ein bellender Freund für Erik

Markelsheim. Der Assistenzhund für einen Markelsheimer Jungen kann angeschafft werden: Mit zusammen 3500 Euro unterstützten Freiwillige Feuerwehr und Tourismusverein Markelsheim die Spendenaktion „Bellender Freund für Erik“. Die Übergabe der symbolischen Schecks hat jetzt stattgefunden.

In Markelsheim hat sich im vergangenen Jahr ein Veranstaltungsformat für die Wochenmitte etabliert: Der Markelsheimer Mittwoch, kurz „Mami“. Vier „Mamis“ ersetzten im letzten Advent den bisherigen Weihnachtsmarkt.

Den dritten veranstaltete der Tourismusverein am 14. Dezember mit einem kleinen Adventsmarkt im Hof von Familie Etzl, welche begeistert die Idee mittrug, dieses Event einem guten Zweck zu widmen. So ging der Reinerlös der Veranstaltung, 2000 Euro, als Spende an Erik. Der fünfjährige Markelsheimer Junge leidet seit seiner Geburt an starken sich wiederholenden Bewegungen der Arme und Beine, die ihn in seinem Alltag stark einschränken. Neben einer kombinierten Entwicklungsstörung besteht außerdem der Verdacht auf Epilepsie, ADS und/oder Autismus. Um im Alltag besser zurechtzukommen, benötigt Erik einen bellenden Freund an seiner Seite. Der Assistenzhund soll ihn überall hinbegleiten und ihm Sicherheit geben. Erik und seine Eltern hoffen, dass er durch den Hund lernt, sich zu entspannen und Ruhephasen zu finden. Auch kann er lernen, Verantwortung zu übernehmen und an Selbstbewusstsein zu gewinnen. Die Familie hat sich für den Verein Partner-Hunde in Österreich entschieden. Dort wird ein für Erik geeigneter Hund ausgewählt und dann auf ihn abgestimmt ausgebildet. Anschließend erfolgt eine Schulung in Salzburg, wo Erik lernt, wie er mit seinem Hund richtig zusammenarbeitet. Dank einer Online-Spendenaktion und weiteren Spenden wie jene des Tourismusvereins und der Familie Etzl kann Familie Puteick nun den Assistenzhund beschaffen. Mit 1500 Euro beigetragen hat zudem eine Sammlung der Freiwilligen Feuerwehr Markelsheim, bei der Eriks Papa Mitglied ist.

Abteilungskommandant Sebastian Sieber, die Leiterin der Kindergruppe Sandra Bauer, Jugendfeuerwehrwart Marco Tatusch und der Organisatorische Leiter des Spielmannszugs Christian Weidinger übergaben jetzt ihren Spenden-Teil an Eriks Familie. Julia und Thomas Etzl sowie Vorsitzender Thomas Weller und zweiter Vorsitzender Martin Beck überreichten den symbolischen Scheck des Tourismusvereins. tvm