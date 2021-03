Löffelstelzen. Pfarrer Thomas Frey ist seit seiner feierlichen Investitur (wir berichteten) am 14. März der neue Pfarrer der Seelsorgeeinheit Lamm. In jeder Pfarrei wird er von den Kirchengemeinden persönlich begrüßt. Am Samstag folgte nun der Begrüßungsgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche in Löffelstelzen.

Ein feierlich geschmückter Kirchenvorplatz sorgte für den äußeren Rahmen bei diesem besonderen Tag. Die örtlichen Vereine mit ihren Fahnenabordnungen gaben dem Seelsorger ihr Geleit. Zu Beginn begrüßte der gewählte Vorsitzende Michael Müller den neuen Pfarrer an seiner Wirkungsstätte und stellte kurz die Kirchengemeinde vor. Frey erzählte den Gläubigen sehr offen von seinen Beweggründen, warum er Priester wurde und sich für die Seelsorgeeinheit Lamm beworben habe. Er will Arzt für die Seelen hier sein und den Menschen helfen. In seiner Predigt sprach er die Drei Formen der Barmherzigkeit an. Die gegenüber Gott, gegenüber dem Mitmenschen, aber auch gegenüber sich selbst. Er gab den Gläubigen den Anstoß, sich auf Ostern vorzubereiten.

Präsente mitgebracht

Am Ende des Gottesdienstes gab es Dankesworte für den neuen Pfarrer. Michael Müller hatte ein Präsent mitgebracht, in seinem Fall waren es sogar drei. Ein Laib Brot und ein Päckchen Salz. Während das Brot das lebensnotwendige zeigt, steht das Salz für die nötige Würze, die er hier erfahren soll. Am Anfang des Gottesdienstes hörte die Gemeinde das altbekannte Lied: Wer unterm Schutz des Höchsten steht. … Das Lied orientiert sich an den Psalm 91. In diesem heißt es weiter, er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Ja, du Herr bist meine Zuflucht.

Als drittes Geschenk überreichte die Kirchengemeinde ihm einen Schirm mit der Aufschrift des Psalm 91. „Mögen sie unter dem Schutz des Höchsten behütet sein und hier wirken. Seien sie herzlich willkommen“, so die Worte des gewählten Vorsitzenden weiter. mt