Ein Abend für Wilhelm Genazino

Bad Mergentheim. Komik ist im Werk von Wilhelm Genazino eine Lebensbewältigungsstrategie. Komik sei leidfreie Zwiespältigkeit, schrieb er einmal. „Der Witz kommt immer von anderen, die Komik immer aus uns selbst.“ Das Komische hat etwas Menschliches. Wer Komisches empfindet, lacht nicht über andere, sondern verspürt die Seltsamkeit am eigenen Sein. Der Mensch kann seine eigenen Widersprüche nur aushalten, wenn man ihnen mit einer gewissen Sanftheit begegnet. Komik bei Wilhelm Genazino steht immer in Bezug zur Melancholie, zur Scham, zur Desillusionierung. Sie ist ein Trost, so wie die Literatur für diesen Autor eine palliative Heimat war. Wer Wilhelm Genazinos Bücher liest - „Ein Regenschirm für diesen Tag“, „Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman“ oder „Die Liebesblödigkeit“ -, geht mit einem anderen, wacheren und heiteren Blick durch die Welt. Genazino ist der große Wahrnehmungskünstler der Gegenwartsliteratur.

In Mannheim geboren

Vor 80 Jahren wurde Genazino in Mannheim geboren, vor fünf Jahren starb er in Frankfurt am Main. Aus diesem Anlass findet in diesen Tagen ein Festival an 20 Orten mit Lesungen, Gesprächen, Filmvorführungen statt. Auch Bad Mergentheim beteiligt sich am Mittwoch, 8. März, um 19.30 Uhr mit einem besonderen Abend an dieser von Ulrich Rüdenauer initiierten, bundesweiten Hommage. Wilhelm Genazino war nämlich im Jahr 2006 einer der ersten Gäste der noch jungen Reihe „Literatur im Schloss“. 2016 kam er ein letztes Mal nach Bad Mergentheim, damals mit seinem Roman „Außer uns spricht niemand über uns“.

Im Residenzschloss Mergentheim wird nun der bekannte Schauspieler und fantastische Rezitator Thomas Sarbacher ausgewählte Passagen aus den Romanen und Essays lesen. Die Literaturkritikerin und MDR-Kulturredakteurin Katrin Schumacher, die 2016 die Veranstaltung von Wilhelm Genazino in Bad Mergentheim moderiert hat, unterhält sich mit Anja Hirsch und Jan Bürger über Leben und Werk des Büchner-Preisträgers.

Viele Gespräche geführt

Anja Hirsch, Literaturwissenschaftlerin und Autorin („Was von Dora blieb“), promovierte über Wilhelm Genazino und hat viele Gespräche mit ihm geführt. Jan Bürger betreut im Deutschen Literaturarchiv Marbach den Nachlass des Autors. Zum 80. Geburtstag erscheint übrigens im Hanser Verlag der Band „Der Traum des Beobachters“, die Werktagebücher Genazinos mit Aufzeichnungen von 1972 bis 2018, herausgegeben von Jan Bürger und Friedhelm Marx.

Der Geburtstagsabend im Roten Saal des Residenzschlosses soll an den „letzten Flaneur“ erinnern, an den meisterhaften Stilisten, den Gesellschaftsdeuter. Und er soll Lust darauf machen, Wilhelm Genazinos Bücher (neuerlich) zu lesen.

Vorverkauf-Tickets für die Wilhelm-Genazino-Feier am Mittwoch, 8. März, um 19.30 Uhr in Bad Mergentheim gibt es bei der mitveranstaltenden Buchhandlung Moritz und Lux in Mergentheim und Lauda (Telefon 07931/51088) sowie an der Kasse des Residenzschlosses. lis