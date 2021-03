Der Leserbrief vom 17. Februar von Frau Götzelmann spricht auch mir in allen Teilen aus der Seele. Was da in diesem ehrwürdigen Gotteshaus abgelaufen ist, inmitten vom Heiligsten der Christenheit, spottet wirklich aller Beschreibung. Dieses ist eine Gotteslästerung für alle Gläubigen, gleich welcher Konfession.

Verantwortliche, welche diesem ehrfurchtslosen Treiben im Kloster Bronnbach

...