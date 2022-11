Ehrenpreis für die Weingärtner

Heilbronn/Markelsheim. Die Württemberger Wengerter wurden bei der Ehrungsveranstaltung zur Landesweinprämierung 2022 im Heilbronner Parkhotel für ihr kontinuierliches Qualitätsbestreben ausgezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die drei Staatsehrenpreise für Wein und Sekt erhielten das Weingut Faigle (Vaihingen), das Weingut Mayerle (Remshalden) und die Fürstenfass Weinkellerei Hohenlohe (Bretzfeld). Für die zur Prämierung angestellten Weine der Mitglieder der Markelsheimer Weingärtnergenossenschaft gab es von der Jury 19 Goldmedaillen und 18 Weine wurden mit der Qualitätsstufe „mit Gold ausgezeichnet“ bedacht. Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre wurde die Genossenschaft für diese erneute hervorragende Gesamtleistung mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet, den der Vorstandsvorsitzende Michael Schmitt entgegennahm. Mit der Landesweinprämierung verfolgt der Weinbauverband das Ziel, die Erzeugung qualitativ hochwertiger Weine und Sekte und deren Absatz zu fördern. Neben den Markelsheimer Wengertern wurden sieben weitere Weinbaubetriebe aus Württemberg mit einem Ehrenpreis bedacht.

Die Ehrungsveranstaltung zur Landesweinprämierung, zu der Verbandspräsident Hermann Hohl die Gäste im Panoramasaal des Parkhotels begrüßte, ist für die Weinbranche jeweils die erste Zusammenkunft nach der Weinlese.

Qualitativ sehr hochwertig

In seinem kurzen Ausblick auf den neuen Jahrgang betonte Hohl, dass Württembergs Weingärtner und Weingärtnerinnen trotz der extremen Trockenheit im Sommer einen am Ende qualitativ sehr hochwertigen Jahrgang einlagern konnten. „Auch die Menge entspricht den Bedürfnissen des Marktes, sodass sich die Verbraucher bereits heute auf sehr gute heimische Württembergische Weine freuen dürfen“, so der Verbandspräsident. Hohl verwies zu Beginn des Abends auf die Wertigkeit der Landesweinprämierung für Qualitätswein und Sekt: „Die Ergebnisse der Verkostungen bestätigen das stetige Qualitätsstreben der Betriebe in Württemberg“.

2000 Weine und Sekte

Im vergangenen Prämierungsjahr, das vom 1. September bis zum 31. August des darauffolgenden Jahres andauerte, wurden über 2000 Weine und Sekte durch die Prüfungskommissionen verkostet. Das heißt, rund jeder dritte in Württemberg erzeugte Liter floss in die Bewertung ein. Insgesamt erhielten 118 Weine und Sekte (zirka sechs Prozent der angestellten Weinmenge) die bestmögliche Auszeichnung „Großes Gold“.

Durch den Abend führte Weinkönigin Tamara Elbl. Pandemiebedingt war es bereits ihre zweite Ehrenpreisveranstaltung, die sie moderieren durfte. Voraussetzung für die Verleihung eines Ehrenpreises ist unter anderem, dass der Betrieb in den vorangegangenen drei Jahren bei der Weinprämierung erfolgreich teilgenommen hat und innerhalb des Prämierungsjahres mindestens drei Weine mit der höchstmöglichen Auszeichnung „Großes Gold“ ausgezeichnet wurden.

Für besonders gute Gesamtleistungen im Rahmen des vergangenen Prämierungsjahres wurden auch die Weingärtner Markelsheim ausgezeichnet. Den Ehrenpreis nahm der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft, Michael Schmitt, entgegen.