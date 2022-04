Eher gelbes statt grünes Licht in Bad Mergentheim

Es scheint dringenden Abstimmungsbedarf zwischen der Stadt Bad Mergentheim und dem Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart zu geben. Denn während die Stadt samt Gemeinderatsmehrheit der Gänsmarkt-Neugestaltung samt Versetzung des Kiliansbrunnens um sieben Meter siegessicher entgegenstrebt, kommen sehr zurückhaltende Töne aus der Landeshauptstadt bezüglich einer nötigen Zustimmung.

Von einer Vorabinformation 2019 ist seitens des Landesamtes die Rede, aber auch von „grundsätzlichen Bedenken“, die man damals schon geäußert habe und klaren Hinweisen zur „Erhaltung der unbeweglichen Kulturdenkmale in situ“, also in originaler Lage. Das klingt alles andere als nach einem Freifahrtsschein für die Mergentheimer Gänsmarkt-Pläne.

Sehr ausführlich stellt die Stadt in ihrer Stellungnahme nochmals ihre Argumente und die Fakten dar. Das ist gut und sorgt für Transparenz. Interessant dabei ist, dass sowohl der Milchlingsbrunnen am Marktplatz als auch der Kiliansbrunnen schon einmal versetzt wurden. Ob die Denkmalschutzbehörde das überzeugt, um grünes Licht für eine weitere Brunnen-Verlegung zu geben, wird sich zeigen. Will man jedoch im Sommer endlich mit der Platzneugestaltung loslegen, ist jedenfalls eine baldige Klärung angesagt.

