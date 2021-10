Egerlandmusikanten in der Wandelhalle

Bad Mergentheim. „Fred Prokosch und die Egerlandmusikanten“, das traditionsreichste Egerländer Ensemble im Main-Tauber-Kreis, ist am Samstag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle Bad Mergentheim zu hören. Eintrittskarten für das Konzert, gibt es ab sofort an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, im GästeService im Haus des Gastes im Kurpark unter Telefonnummer 07931/965225, im Brunnentempel bei der Wandelhalle im Kurpark oder an der Tourist Information, Marktplatz 1 unter Telefonnummer 07931/574820 sowie online unter www.kurpark.reservix.de. Die Egerlandmusikanten zählen zu einer festen Größe in der Musikszene im Taubertal. Seit mehr als 25 Jahren pflegt das Orchester die Böhmische Blasmusik. Das diesjährige Konzertprogramm bietet den Zuhörern einen breiten Querschnitt über die gesamte Palette der Egerländer Musik. Neuen Arrangements stehen in diesem Jahr alte, teils noch unbekannte Egerländer Melodien auf dem Konzertprogramm. / fm

