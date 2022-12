Edelfinger Schützen dominierten

Bad Mergentheim. Wie jedes Jahr lud der SV Edelfingen die Bogenschützen des Schützenkreises Bad Mergentheim zur Kreismeisterschaft in der Sporthalle in Bad Mergentheim-Edelfingen ein. Diese wurde kürzlich ausgetragen, hierbei wurden die Disziplinen Langbogen, Blankbogen und Compound geschossen.

Leider folgten dieser Einladung in diesem Jahr nur wenige Schützen. Außer den Edelfinger Bogenschützen traten nur Schützen vom SV Wachbach, drei von der DMSG Bad Mergentheim und einer vom SV Weikersheim zum sportlichen Wettstreit an.

Nikolai Popp vom SV Edelfingen trat als Einziger in der Disziplin Compoundbogen an und wurde auch Erster. Bei den Blankbogenschützen in der Schülerklasse wurde Mirco Scherer vom DMSG Mergentheim Kreismeister. Bei der Jugend holte sich Luca Scherer vom DMSG Mergentheim den Kreismeistertitel.

In der Herrenklasse erreichte Nikolai Popp (SV Edelfingen) den ersten Platz, gefolgt Steffen Bader (SV Wachbach) und Steffen Hess (SV Edelfingen). Bei den Damen holte sich Simone Bieber vom SV Edelfingen den Titel der Kreismeisterin. In der Masterklasse ließ Dietmar Denk vom SV Edelfingen alle seine Schützenkollegen hinter sich. Er wurde souverän Kreismeister vor Falk Göbel und Franz Wiener (beide SV Wachbach)

Bei den Masters weiblich erreichte Gabi Kohler (SV Wachbach) den ersten Platz. Zweite wurde Silvia Popp vom SV Edelfingen vor Edith Ehrmann vom SV Wachbach. Kreismeister in der Disziplin Langbogen wurde Nikolai Popp vom SV Edelfingen. Den zweiten Platz belegte Hubert Czerny vor Armin Ulshöfer (alle SV Edelfingen). In der Damenklasse erreichte Edith Ehrmann (SV Wachbach) den ersten Platz.

In der Mannschaftswertung der Blankbogner holten sich die Bogenschützen des SV Edelfingen (Steffen Hess/Nikolai Popp/Dietmar Denk) den Meistertitel vor der Mannschaft des SV Wachbach (Steffen Bader/Gabi Kohler/Falk Göbel). Den dritten Platz erreichte die zweite Mannschaft des SV Edelfingen (Silvia Popp/Simone Bieber/Ottmar Popp). In der Mannschaftswertung wurde die erste Mannschaft der Langbogenschützen des SV Edelfingen (Hubert Czerny, Dietmar Denk und Nikolai Popp) Kreismeister. Den zweiten Platz belegte die zweite Mannschaft des SV Edelfingen mit Ottmar Popp, Guido Deißler und Armin Ulshöfer. gd