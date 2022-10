Edelfinger Grundschule zieht bald in neue Räume ein

Edelfingen. Erfreuliches hatte Ortsvorsteher Detlef Heidloff über den Fortgang der Sanierung der Grundschule in der jüngsten Ortschaftsratssitzung zu berichten: Es steht während den Herbstferien der Umzug von den bisherigen Ausweichräumen in Bad Mergentheim an und der Unterricht soll nach den Ferien in den neuen Räumen aufgenommen werden.

Nachdem schon im März der städtische Kindergarten seine neuen Räume, die im Anschluss an das bestehende Gebäude der Grundschule neu errichtet worden sind, bezogen hat, geht der mit 6,9 Millionen Euro Baukosten veranschlagte „Campus am Taubergrund“ seiner Vollendung entgegen. Während an den Außenanlagen noch kräftig gearbeitet wird, sind nun auch die Räume der Grundschule fertig und auch die Grundreinigung wird von einer Firma durchgeführt. Möbel, Einrichtungsgegenstände und technische Ausstattung – die Schule kann sich unter anderem über digitale Tafeln, so genannte Dashboards, freuen – sind angeliefert und werden in den nächsten Tagen aufgestellt beziehungsweise angebracht. Hierzu wäre es erfreulich, wenn neben den Gemeindearbeitern auch die Eltern der Grundschüler mit anpacken würden. Der Förderverein der Grundschule, so Vorsitzender Jörg Reutter, wird für die Helfer die Verpflegung übernehmen und hat für zusätzliche Ausstattungen eine honorige Spende in Aussicht gestellt.

Der Gebäudekomplex sei schön geworden, unterstreicht Heidloff seine Zufriedenheit über das fertige Bildungshaus. Der Kindergarten sei mit fünf Kindergartengruppen und 90 Kindern voll belegt und in der Grundschule werden künftig neben Schülern aus Edelfingen auch die Grundschüler aus Löffelstelzen unterrichtet.

Der Öffentlichkeit sollen allerdings erst Anfang Mai 2023 die Räumlichkeiten des Campus im Rahmen eines Tages der offenen Tür vorgestellt werden, wurde mitgeteilt.

Dabei werden dann nicht nur die Schule und der Kindergarten ihre Arbeit zeigen, sondern auch die örtlichen Vereine von Edelfingen und Löffelstelzen sollen die Gelegenheit bekommen, sich hier zu präsentieren. WM