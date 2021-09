E-Bike-Diebe unterwegs

Markelsheim/Igersheim. Gleich zweimal schlugen am Mittwoch Unbekannte zu und entwendeten in Igersheim und in Markelsheim E-Bikes. Am Kindergarten nahe der Bäckerei in Igersheim wurde zwischen 10 und 14 Uhr ein abgeschlossenes Damen-E-Bike in der Farbe türkis mit schwarzem Fahrradkorb gestohlen. Doppelt gesichert war das E-Bike einer 57-Jährigen in Markelsheim, das zwischen 3 und 6 Uhr aus dem abgeschlossenen Fahrradabstellplatz einer Weinstube entwendet wurde. Das schwarz-matte Fahrrad mit rot/weißem Aufkleber war nochmals zusätzlich mit einem anderen Fahrrad zusammengeschlossen. Durch die Diebstähle entstand Sachschaden von über 3500 Euro. Zeugen die Hinweise hierzu geben können, sollten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/45990, melden.

