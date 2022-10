Droht die Apokalypse?

Bad Mergentheim. Die Situation der Welt wirkt bedrohlich: Klimakrise, eine weltweite Pandemie, Krieg in Europa, steigende Energie- und Lebensmittelpreise. Schrecken wohin man blickt. Da stellt sich die Frage, wie es mit dieser Welt weitergehen soll. Schon lange und immer wieder beschäftigt sich die Menschheit mit diesem Thema auf unterschiedliche Art und Weise. In den apokalyptischen Texten der Bibel werden dazu eindrückliche Szenarien des Weltuntergangs gezeichnet.

Die junge Theologin Ursula Eisel, die am Dogmatiklehrstuhl der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Würzburg wissenschaftlich arbeitet, beleuchtet in einem Vortrag zentrale Aspekte der Apokalyptik und geht dabei unter anderem folgenden Fragen nach: Aus welchem Kontext heraus entstanden und entstehen die Erzählungen vom Weltuntergang? Welche Funktion erfüllen apokalyptische Darstellungen in einer Zeit der Unsicherheit? Und nicht zuletzt: Von welcher Hoffnung sind die Erzählungen des Weltuntergangs getragen? .

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 2. November im katholischen Gemeindehaus statt. Beginn ist um 19 Uhr. Veranstalter ist die Keb, Dekanat Mergentheim. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.