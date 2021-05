Drogeneinfluss hinterm Steuer

Bad Mergentheim. Scheinbar unter dem Einfluss von Drogen war in der Nacht auf Dienstag ein 33-Jähriger mit seinem Auto unterwegs. Gegen 23.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Audi die Schillerstraße und wurde dort durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte die Vermutung und verlief positiv auf mehrere Substanzen. Für den Mann ging es daraufhin in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sofern in der Blutprobe des 33-Jährigen ebenfalls Drogen nachgewiesen werden, muss er mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen. pol

