Bad Mergentheim. Ein 26-jähriger Autofahrer steht in dem Verdacht am Mittwochvormittag berauscht mit einem Pkw gefahren zu sein. Gegen 10.30 Uhr war der Mann mit seinem Peugeot mit Anhänger in der Theobaldstraße in Bad Mergentheim unterwegs und wurde durch Polizeibeamte kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten an dem Fahrer Anzeichen einer Beeinflussung von Drogen fest. Bei einem durchgeführten Drogentest versuchte der Mann diesen mittels Wasser zu beeinflussen. Daher war eine Blutentnahme unausweichlich und der 26-Jährige wurde durch die Polizeibeamten ins Krankenhaus begleitet. Sofern das Blutergebnis positiv auf Drogen verläuft, muss der Mann mit einer Anzeige und Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen.