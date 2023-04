Dringende Aufgaben beschäftigten den Vorstand

Althausen/Neunkirchen. Die 63. Jahreshauptversammlung der TSV Althausen-Neunkirchen fand im Sportheim der Fußballabteilung in Neunkirchen statt.

Vorsitzender Sebastian Ley bedankte sich bei den übrigen drei Vorstandsmitgliedern für die Unterstützung seiner Tätigkeit Nachdem vor einem Jahr die weitere Existenz des Vereins noch auf der Kippe stand (die FN berichtete), hat sich der neue Vorstand inzwischen in die Vereinsführung eingearbeitet und sich vornehmlich dringenden Aufgaben gewidmet.

So wurde die in die Jahre gekommene bisherige Satzung in vielen Arbeitsstunden vollständig und rechtssicher überarbeitet, wozu juristischer Rat eingeholt wurde. Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde die neue Satzung präsentiert und nach kurzer Diskussion durch die anwesenden Mitglieder einstimmig angenommen. Sie soll nach der Vorlage beim zuständigen Amtsgericht Ulm in Kraft treten.

Die Homepage des Vereins wurde völlig neu gestaltet und auf einem neuen Server hinterlegt. Ley bedankte sich bei seiner Ehefrau für die tatkräftige, kreative Umsetzung und belegte in beeindruckenden Zahlen, wie gut die Homepage nun angenommen werde. In einem Workshop im Mai 2022 hat sich der Verein erstmals ein Werteleitbild gegeben, das die Werte Begeisterung, Gemeinschaft und Engagement hervorhebt.

Sebastian Ley zeigte die finanziell höchst einträgliche Unterstützung des Vereins durch die Aktionen „Wir für hier“ der Volksbank Main-Tauber und „Scheine für Vereine“ von Rewe auf. Zudem sei finanzielle Unterstützung für die Installation einer neuen Solarthermieanlage auf dem Dach des Sportheims in einer Höhe zugesagt worden, die dem Verein einen lediglich geringen Eigenanteil an den Gesamtkosten belasse. Durch diese Anlage werde das Sportheim künftig energetisch autark, also klimaneutral.

Abschließend bedankte sich Sebastian Ley bei den Abteilungsleitungen, den Übungsleitern und Mitgliedern für die tatkräftige Unterstützung, ohne die ein ehrenamtlich geführter Verein nun mal nicht bestehen kann. Er bat aber auch für Verständnis für Holprigkeiten, die sich aufgrund der Dringlichkeit der anstehenden Aufgaben nicht immer vermeiden ließen.

Wie schon in den Jahren zuvor fanden im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins die Mitgliederversammlungen der Abteilungen Tennis, Turnen und Freizeitsport statt. Saskia Breidenbach und Marion Muras, die die Abteilung Turnen vertraten, sowie Matthias Adonyi für die Abteilung Freizeitsport blickten auf zahlreiche und gut besuchte Kurse zurück. Zudem präsentierte Saskia Breidenbach das von ihr erarbeitete Regelwerk zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, insbesondere zur Prävention sexueller Übergriffe im Verein.

Auch Matthias Korb, Abteilungsleiter Fußball, und Kathrin Lauer, Abteilungsleiterin Tennis, ließen das Jahr aus Sicht ihrer jeweiligen Abteilungen Revue passieren und bedankten sich bei den Helfern für ihre Mitarbeit und bei den Sponsoren.

Schatzmeister Julian Herz zeigte das abgelaufene Geschäftsjahr anhand von Zahlen auf. Er konnte das erfolgreiche wirtschaftliche Arbeiten des Vereins mit seinem Kassenbericht belegen.

Nachdem die Kassenprüfer weder in der Führung der Hauptkasse des Vereins noch bei den Kassen der vier Abteilungen Unstimmigkeiten gefunden hatten, beantragte Ortsvorsteher Josef Wülk, der wie Ortsvorsteher Oliver Adelmann der Versammlung beiwohnte, die Entlastung des gesamten Vereinsvorstands, die die Anwesenden einstimmig beschlossen.

Die zweite Vorsitzende Christina Weiß musste aus persönlichen Gründen ihr Amt nach nur einem Jahr niederlegen. Sebastian Ley dankte auch ihr für ihr konstruktives, teamorientiertes Engagement im Vorstand. Da bislang kein Nachfolger gefunden werde konnte, bleibt das Amt des 2. Vorsitzenden bis auf Weiteres vakant.

Im Rahmen der allgemeinen Aussprache wurde festgestellt, dass die Pflege der Außenanlagen um den neuen Anbau an die Festhalle in Althausen Vereinsaufgabe ist. Sie soll in nächster Zukunft strukturiert angegangen werden. Im laufenden Geschäftsjahr wird auch bisher Gewohntes, aber wegen der Erledigung dringender Aufgaben zu kurz Gekommenes wieder aufgenommen, wie zum Beispiel die Jahresfeier in der Vorweihnachtszeit. ume