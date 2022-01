Dreiste Diebin in Drogerie

Bad Mergentheim. Eine dreiste Diebin wurde in einer Drogerie in Bad Mergentheim auf frischer Tat ertappt. Die 35-Jährige hatte, wie die Polizei am Freitag mitteilte, den Diebstahlversuch bereits am 14. Januar begangen. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Bad Mergentheimer Polizeibeamten weitere Straftaten aufklären.

Nicht bezahlt

Die Frau hatte sich zunächst im Geschäft in der Burgstraße über Kosmetika beraten lassen. Dann bezahlte sie diese jedoch nicht, sondern versuchte, die Artikel im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen. Die Mitarbeiter der Drogerie bemerkten dies jedoch und hielten die flüchtende Frau fest.

Die 35-Jährige versuchte, sich loszureißen, was durch einen Passanten verhindert werden konnte. Das Diebesgut wurde dann in ihrer Tasche aufgefunden.

Weitere Straftaten

Weitere Ermittlungen des Polizeireviers Bad Mergentheim ergaben, dass die Frau seit dem 4. Januar bereits in acht weiteren Geschäften Diebstähle begangen hatte. Die dort gestohlenen Waren wurden im Fahrzeug der Frau aufgefunden. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die insgesamt elf Einzeltaten werden in Form von Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt. pol