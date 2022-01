Bad Mergentheim. Erst ließ sie sich noch beraten, dann versuchte eine 35-jährige Frau in einer Bad Mergentheimer Drogerie Kosmetika im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen.Die Mitarbeiter der Drogerie bemerkten, dass die Frau die Waren stehlen wollte und hielten die Frau fest. Sie versuchte sich loszureißen und zu flüchten, was aber ein Passant verhinderte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Frau seit Anfang Januar bereits in acht weiteren Geschäften Diebstähle begangen hatte.

