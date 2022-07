Bad Mergentheim. Drei Verletzte und 25 000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag auf der B 19 in Bad Mergentheim. Ein 22-jähriger Lkw-Fahrer übersah offenbar die rote Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit einem Sattelzug eines 55-Jährigen zusammen, welcher gerade ordnungsgemäß nach links in die Kreuzung eingebogen war. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer und der 20-jährige Beifahrer des 22-jährigen leicht verletzt. Die Straße musste für die Unfallaufnahme etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

