Drei- und Vierjährige in Edelfingen allein auf Einkaufstour

Edelfingen. Ein Mann traute am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Wilhelm-Frank-Straße im Industriegebiet von Bad Mergentheim seinen Augen nicht, als er zwei drei und vier Jahre alte Mädchen auf der Straße entdeckte. Die Beiden, laut Polizei unter anderem mit Regencapes und Sandalen bekleidet, hatten einen Rucksack dabei und wollten bei einem Discounter Schminkutensilien einkaufen.

Die Mädchen, die ihre Eltern offensichtlich nicht wecken wollten, waren in Edelfingen losmarschiert und hatten bis zu ihrer Entdeckung bereits etwa einen Kilometer zurückgelegt. Der Zeuge verständigte die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Bad Mergentheim brachte die beiden Kinder wieder wohlbehalten nach Hause und übergab sie den Eltern. Diese hatten die Abwesenheit ihrer Kinder noch gar nicht bemerkt.

