Drei Tage Party und Genuss

Bad Mergentheim. Auf dem Bad Mergentheimer Marktplatz beginnt an diesem Freitag das dreitägige Stadtfest. Bereits am Vormittag muss deshalb der Wochenmarkt auf den Hans-Heinrich-Ehrler-Platz verlegt werden.

Die Eröffnung mit dem traditionellen Fassanstich findet um 18.30 Uhr vor dem Alten Rathaus statt. Ab 20.30 Uhr spielt dort auf der großen Bühne die Band „Lost Eden“ zum furiosen Auftakt bis etwa 1 Uhr.

Buntes Bühnenprogramm

Am Samstag, 25. Juni, geht es ab 11 Uhr mit dem Stadtfest weiter. Auftreten werden auf der großen Bühne unter anderem die Spirit Wolf Girls (14 Uhr), das Les Corps Agiles Ballett mit Erwachsenentanzgruppe (14.30 Uhr) sowie die Singer-Songwriterin Linda Wirth (16 Uhr). Die Band für den Abend ist ab 20.30 Uhr „Shark“.

Der Sonntag, 26. Juni, startet um 11 Uhr mit Musik der Blaskapelle Oberbalbach. Um 14.30 Uhr tritt das Musicalensemble des VfB Bad Mergentheim auf und um 15 Uhr sind die Black Eagles Bad Mergentheim auf der Bühne zu sehen. Zum Abschluss des Stadtfestes spielt von 17 bis 20 Uhr am Sonntagabend die Band „The Uniques“ auf. Für Kinder dreht sich ein buntes Karussell. Am Sonntagvormittag werden in der Burgstraße zudem 15 amerikanische Oldtimer ausgestellt. Ein Programm-Flyer ist auf www.bad-mergentheim.de abrufbar.

Sperrungen

Im Zuge des Stadtfestes kommt es zu einigen Sperrungen von Straßen und Parkflächen sowie zur Verlegung des Wochenmarktes und Einschränkungen im Stadtbus-Verkehr: So sind die Parkflächen am Ledermarkt bereits seit Donnerstag und noch bis einschließlich Sonntag, 26. Juni, gesperrt. Parkflächen entlang der „Zunftstuben Poseidon“ auf dem Hans-Heinrich-Ehrler-Platz sind von Freitag, 24. Juni, 14 Uhr, bis ebenfalls Sonntag gesperrt. Die Mühlwehrstraße ist ab Durchbruch Ochsengasse ab Freitag, 24. Juni, 6 Uhr, bis Montag, 27. Juni, am frühen Morgen gesperrt. In Folge betrifft diese Straßensperrung auch den Ledermarkt. Der Stadtbus kann von Freitag bis Montag sie Haltestellen Mühlwehrstraße, Marktplatz und Gänsmarkt nicht bedienen. stv