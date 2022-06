Drei Tage Beachvolleyball auf dem Marktplatz

Beachvolleyball wird in einer großen Arena im Herzen der Kurstadt von Freitag bis Sonntag geboten. Der TV Bad Mergentheim, die Fränkischen Nachrichten, die Baufirma Leonhard Weiss und die Stadt machen es gemeinsam möglich.

Bad Mergentheim. Drei Tage lang wird auf dem Marktplatz geschmettert, gebaggert und gepritscht. Der TV Bad Mergentheim bietet zunächst am Freitag, 1. Juli, einen Firmen-Beach-Cup an. Am Wochenende, 2. und 3. Juli, folgt dann ein „City-Turnier“ im Rahmen der Baden-Württemberg-Beach-Tour 2022 für die „Halb-Profis“.

Ab diesem Donnerstag erfolgt der große Aufbau der Arena vor dem Alten Rathaus auf dem Marktplatz. Mehrere hundert Tonnen Sand werden angeliefert. Bislang steht dort nur der Medientruck der Firma Leonhard Weiss.

„Wir freuen uns sehr, dass es wieder ein großes Beachvolleyball-Turnier vor Ort geben kann“, sagte Thomas Beiersdorf, der Vorsitzende des TV 1862 Bad Mergentheim, beim medialen „Erstaufschlag“ vor einigen Wochen und erinnerte daran, dass vor zehn Jahren, also 2012, zum 150. Geburtstag des TV, das letzte Turnier im Herzen der Kurstadt stattfand. Passend zum 160. begrüße man nun erneut die Freunde des sportlich-sandigen Vergnügens auf dem Feld und auf den Tribünen.

Der TV 1862 Bad Mergentheim ist in Kooperation mit der Stadtverwaltung Bad Mergentheim der Ausrichter des Firmen-Beach-Cups und des City-Beachvolleyball-Turniers. Gespielt wird auf dem Marktplatz und auf dem DOG-Sportgelände in Bad Mergentheim. Neben dem Beachvolleyball-Turnier werden die Showgruppen der Rope Skipper und der Cheerleader ihr Können auf der Showfläche zeigen. Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen lädt zudem zum Mitmachen ein. DJ Jörg wird die Zuschauer und Spieler mit Musik unterhalten.

Das Programm

Das Programm im Einzelnen; gespielt wird auf dem Marktplatz und auf dem DOG-Sportgelände): Freitag, 1. Juli: ab 12.30 Uhr Turnierbeginn des Firmen-Beach-Cups, ab ca. 18.30 Uhr Halbfinale und danach Finale.

Samstag, 2. Juli: ab 9.30 Uhr Turnierbeginn Herren/Damen, ab ca. 12 Uhr Showeinlage der Cheerleader (Black Eagles), ab ca. 14 Uhr Showeinlage der Rope Skipper (Green Skippers), ab ca. 16 Uhr Viertelfinale, ab ca. 18 Uhr Showeinlage der Rope Skipper (Green Skippers).

Sonntag, 3. Juli: ab 9.30 Uhr Spielbeginn Herren/Damen, ab 11 Uhr Halbfinalspiele, ab ca. 12 Uhr Showeinlage der Rope Skipper, ab ca. 14 Uhr Showeinlage der Cheerleader (Black Eagles), ab ca. 15 Uhr Finalspiele, ab ca. 16 Uhr Showeinlage der Cheerleader, ab ca. 16.15 Uhr Siegerehrung.