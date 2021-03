Edelfingen/Löffelstelzen/Unterbalbach. Wilde Müllablagerungen werden zunehmend ein Problem für die Kommunen. Besonders betroffen von solchen Umweltsünden ist die Ortsverbindungsstraße von Edelfingen nach Löffelstelzen. Da diese Straße die Gemarkungen von Edelfingen, Löffelstelzen und Unterbalbach berührt, trafen sich die Ortsvorsteher Detlef Heidloff, Michael Müller und Andreas Buchmann vor Ort in der Höhe des Gemarkungsteils „Balbacher Holz“.

AdUnit urban-intext1

Schon auf dem Weg dahin waren viele achtlos weggeworfene Verpackungstüten, leere Flaschen Plastikverpackungen und -tüten am Straßenrand festzustellen. Hinterlassenschaften von gedanken- und gewissenlosen Autofahrern, die diese Straße benutzten.

Ein besonderer Hotspot ist der auf der Höhe liegende und an die Ortsverbindungsstraße angrenzende Wald. Dort finden sich regelrechte illegale Müllplätze im Waldrand, in denen von Kleinmöbelteilen über Verpackungen aus Papier, Plastik bis zu Rasenmäher- und Autoteilen und Kinderfahrrädern sich alles findet, was in Haushalten an Müll anfallen kann.

Warum die Umweltsünder nicht die legalen Entsorgungsmöglichkeiten über die Recyclinghöfe und Kompostplätze nutzen, ist den Ortsvorstehern rätselhaft. Leider ist diese Stelle nicht die einzige einer ungesetzlichen Müllentsorgung, sondern es gäbe eine sich verbreitende Mentalität zu solchen Untaten, stellten die drei Ortsvorsteher übereinstimmend fest und beklagten auch, dass nicht nur Kleinmüllteile, sondern auch Möbel und größere Mengen von Grünabfällen illegitim in den Gemarkungen abgelagert werden.

AdUnit urban-intext2

Gefallen an diesen Abfällen hat wohl auch das in diesem Wald beheimatete Wild gefunden, denn der zunächst in Müllsäcken befindliche Abfall ist vermutlich durch Wildtiere aus diesen gezogen und bis zu 100 Metern im Wald verstreut worden. Dass diese Art von Fütterung nicht gut für die Tiere ist, muss nicht besonders betont werden, von der Umweltbelastung ganz zu schweigen.

Zur Lösung des Problems wollen die Ortsvorsteher nun zunächst Verbotsschilder aufstellen. Darüber hinaus appellieren sie an Bürger und Passanten, solche illegalen Müllablagerungen zu melden und wenn ein solches Vergehen beobachtet wird, dieses unverzüglich den örtlichen Behörden anzuzeigen. Der Abfallwirtschaft des Landkreises will man empfehlen, nach dem Muster des Hohenlohekreises Plakate zu entwickeln, in dem Umweltsünder direkt angesprochen werden, sich an der Mülltrennung über die verschiedenen Tonnen zu beteiligen und den Recyclinghöfen zuzuführen.

AdUnit urban-intext3

Auch die Forstverwaltung und die Jägerschaft soll gebeten werden, ihr besonderes Augenmerk auf mögliche Müllsünder zu richten. Letztendlich und am wichtigsten sei jedoch, die möglichen Umweltsünder aufzufordern, sich der legalen Müllentsorgungsmöglichkeiten zu bedienen und somit einen wichtigen Beitrag für die Erhaltung einer intakten Natur und Umwelt zu leisten. Darüber hinaus wollen sie in ihren Ortschaften auch in diesem Jahr wieder die Frühjahrsputzaktionen durchführen, für die sie schon jetzt auf viele Helfer hoffen. WM