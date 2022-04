Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß nahe Bad Mergentheim

Bad Mergentheim. Oberhalb der Kurstadt, an der Einmündung der Kaiserstraße auf die B 290 Richtung Wildpark und Herbsthausen, krachte es am Karfreitag gegen 12.30 Uhr. Beim Abbiegen eines Pkw wurde der Gegenverkehr anscheinend übersehen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen kam. Drei Leichtverletzte wurden durch den DRK-Rettungsdienst versorgt. Die Freiwillige Feuerwehr der Kernstadt und die Polizei waren ebenfalls im Einsatz und leiteten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Es kam zu kurzzeitigen Behinderungen. sabix/Bild: Sascha Bickel

