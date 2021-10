Drei junge Menschen feierlich konfirmiert

Wachbach. „Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben“. Dieses Bibelwort aus dem Johannes-Evangelium zog sich als Leitgedanke durch den Konfirmationsgottesdienst, den drei junge Menschen in Wachbach gemeinsam mit Pfarrer Thomas Hämmerle, ihren Familien und der Kirchengemeinde feierten. Für Tilman Rüger, Mariel Herrmann, David Ilic (von links) war es der feierliche Abschluss eines coronabedingt etwas anderen Jahres, in dem die Jugendlichen sich gemeinsam mit Pfarrer Thomas Hämmerle mit christlichen Themen auseinandersetzten. Im Festgottesdienst sagten die Jugendlichen nun „Ja“ zu Gott und bekräftigten damit ihre Aufnahme in die christliche Gemeinde. Dem von Pfarrer Hämmerle zugesprochenen Segen folgten die von Inge Friedrich, 2. Vorsitzende des Kirchengemeinrats Wachbach, an jede und jeden einzeln gerichteten Grußworte mit dem Wunsch, dass jede und jeder seinen ganz eigenen Platz im Leben und auch in der Kirchengemeinde finden möge. Musikalisch abgerundet wurde der festliche Gottesdienst von Hans-Ulrich Nerger an der Orgel und Luca Zink (Gesang). Bild: Sabine Querbach

