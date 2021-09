„Draußen in Bewegung“ sorgte für viel Spaß

Bad Mergentheim. Eine ganztägige Ferienbetreuung über zwei Wochen für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung im Vorschul- und Grundschulalter war im Main-Tauber-Kreis bislang Mangelware. Der Verein „Sprungbrett“ änderte das jetzt.

Kinder mit und ohne Beeinträchtigung pädagogisch wertvoll in den Ferien zu beschäftigen, insbesondere Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung oder Alleinerziehende zu entlasten und den Kindern ein erlebnisreiches Ferienprogramm zu bieten, das war Anlass genug, dieses Angebot zu realisieren. Dazu wurde laut Pressemitteilung ein pädagogisch wertvolles Konzept in Anlehnung an die Montessori Pädagogik zu Grunde gelegt: Kinder im passenden Alter in einer tragbaren Zusammensetzung von Kindern mit und ohne Förderbedarf in der Gruppe, in geeigneter räumlicher Umgebung unter Einhaltung eines pandemiebedingten Hygienekonzeptes zu betreuen. So konnten nicht nur Eltern im Alltag entlastet werden, sondern auch ein gemeinsames Spiel und gegenseitige Wertschätzung erfahren werden.

Unter dem Motto „Draußen in Bewegung“ wurde ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Neben gemeinsamen Spiel- und Bastelangeboten, standen Ausflüge wie der Besuch des Waldseilgartens Boxberg, der Natur- und Erlebnispfad Assamstadt mit dem Förster und ein Besuch auf dem Alpakahof in Hollenbach auf dem Programm. Tage ohne Ausflugsziel wurden vom Betreuungsteam ansprechend und erlebnisreich gestaltet: Eine Wald- und Wiesenolympiade, Schatzsuche, gemeinsames Kochen oder Yoga und Massagen zur Körperwahrnehmung und Entspannung seien hier genannt.

Neben einer Zeitung, die für alle Teilnehmer gedruckt wird, konnte als Abschlusstagesprogramm eine Theaterpädagogin gewonnen werden, die mit den Kindern ein Training zur Körpersprache und Ausdruck spielerisch erarbeitete und die Kinder anleitete, ihre Highlights der Ferienbetreuung in Standbildern darzustellen.

Dankenswerterweise wurden die Räumlichkeiten in Boxberg/Wölchingen, Altes Rathaus, kostenlos für diese Maßnahme bereitgestellt.

Ein besonderer Dank galt am Ende den ehrenamtlichen Fachkräfte und Helfern des Vereins „Sprungbrett“, die den Ablauf entworfen, mit vielen Ideen bereichert und so erfolgreich durchgeführt hatten. Man freute sich auch gemeinsam über eine Förderung durch die SWR-„Herzenssache – Projekthilfe 2021“.