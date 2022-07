Dr. Karl Schmitt neuer Président

Bad Mergentheim. Nach zweijähriger Pause trafen sich die Mitglieder des Vereins der Freunde des Pétanque Bad Mergentheim 1985, ein dem Boule-Spiel zugeordneter Präzisionssport, in der Gaststätte „Linde“ in Wachbach zur Versammlung.

Présidente Karin Hoh zog ein kurzes Resumee und bedankte sich bei den Mitgliedern, die den Spielbetrieb aufrecht erhalten hatten. Diese konnten sich, orientiert an den jeweils geltenden Coronabestimmungen, einige Male auf dem Bouleplatz Spessartblick treffen. Trésorier Dominik Hoh bestätigte in seinem Rechenschaftsbericht die solide Finanzlage des Vereins. Kassenprüfer Dr. Karl Schmitt und Erich Sittinger bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. So wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Erfreulicherweise konnten bei den Neuwahlen alle Posten wieder besetzt werden. Neuer Président ist Dr. Karl Schmitt. Vice-Président wurde Erich Sittinger. Den Posten als Secrétaire übernahm Karin Hoh. Trésorier bleibt Dominik Hoh. Gleichzeitig übernahm Dr. Schmitt als Maitre de Place die Verantwortung für den Platz am Spessartblick. Besprochen wurde auch die Durchführung des vereinsinternen Turniers sowie der Spielbetrieb. Erstmals wird versuchsweise nur auf dem Platz am Spessartblick geboult, da der Zugang sowie die Parkmöglichkeiten einfacher sind. Président Schmitt stellte sein engagiertes Programm für den Verein vor.

Im Juli fand das Vereinsturnier am Spessartblick erstmals im Hochsommer statt. Bei strahlendem Sonnenschein teilte Spielleiter Benjamin Hoh die Mannschaften ein. In der Spielpause konnten sich die Teilnehmer an einem französischem Picknick stärken, ehe die Vereinsmeister ermittelt wurden. Den dritten Platz belegten Dr. Karl Schmitt und Benjamin Hoh. Auf dem zweiten Platz folgten Else Stempfhuber und Dominik Hoh. Ungeschlagen gewannen Irmela Stephan und Dieter Hoh das Turnier und erhielten den von Irmgard Kreuser gestifteten Wanderpokal.

Die Vereinsmitglieder freuen sich über neue Mitspieler. Gespielt wird sonntags um 17 Uhr auf dem Bouleplatz am Spessartblick, ab 1. September um 15 Uhr. Informationen unter Telefon 07931 / 8132.