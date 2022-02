„Dirt Bike Park“ soll im Mai feierlich eröffnet werden

Bad Mergentheim. Der Bad Mergentheimer Jugendgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Endspurt für ein großes Projekt besprochen. Außerdem gab es einen Ausblick auf die in diesem Jahr anstehenden Wahlen.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar hieß zur ersten Sitzung des neuen Jahres das vollständige Gremium willkommen und freute sich über diesen motivierenden Auftakt. In der Sitzung ging es unter anderem um das große Projekt „Dirt Bike Park“, das der Jugendgemeinderat mit engagierten Jugendlichen sowie der Unterstützung der Verwaltung und von Firmen neben der Sporthalle des Deutschorden-Gymnasiums verwirklicht. Ein Dirt Bike Park oder Dirt Park ist eine aus Erde angelegte hügeligen Erlebnisstrecke für Mountainbikes und BMX-Räder.

Maßgeblich an der Umsetzung beteiligt war die Firma Leonhard Weiss. Die Verantwortlichen berichteten, dass die Erdarbeiten abgeschlossen und nur noch kleinere Nacharbeiten zu erledigen seien. Neu in das Projekt brachte sich in der Sitzung nun auch die Firma „Mott Radwelt“ ein, die sich vorstellen könnte, zur Eröffnung die passenden Räder bereitzustellen oder Sitzgelegenheiten zu sponsern.

Für das Stadtbauamt berichtete dessen stellvertretender Leiter Michael Wolfmeyer, dass die Planken noch bepflanzt würden. Wenn dann noch die Benutzungsordnung stehe, könne die Anlage eröffnet werden. OB Udo Glatthaar und die Jugendlichen freuten sich über den Fortschritt und die breite Unterstützung. Gemeinsam wurde festgelegt, dass es im Mai eine größere offizielle Eröffnung des Dirt Bike Parks geben soll.

Um diese Veranstaltung vorzubereiten, hat sich eine kleine Arbeitsgruppe aus den Unterstützer-Firmen, des Jugendgemeinderates und der projektbeteiligten Jugendlichen gebildet, die sich im Februar im Jugendhaus Marabu trifft, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Melanie Wolpert, die für die Bad Mergentheimer Hauptverwaltung die Jugendgemeinderatsarbeit betreut, berichtete über den Stand der Jugendgemeinderatswahl, die in diesem Jahr wieder ansteht. Wahltermin sei der 11. Mai, bis 14. März würden Kandidatinnen und Kandidaten gesucht.

Da größere Informations- und Werbeveranstaltungen wegen der Pandemie schwierig seien, werde die Stadt alle Jugendlichen direkt anschreiben und bereite gerade einen ansprechenden Flyer vor.

Einige Jugendgemeinderäte regten an, dass – wo möglich – auch im kleineren Rahmen von amtierenden Mitgliedern des Gremiums direkt in den Schulen über die Jugendgemeinderatsarbeit informiert und für Kandidaturen und Wahlbeteiligung geworben werden solle. Dies wurde von allen begrüßt. Eine Nachwahl stand bei der Position der Medienbeauftragten an. Teresa Rosenitsch wird dabei künftig von Jule Ulshöfer unterstützt. stv