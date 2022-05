Der Skaterplatz am Verkehrsübungsgelände in Bad Mergentheim ist mittlerweile seit Jahrzehnten ein Treffpunkt für sportbegeisterte Jugendliche. Doch mit dem Wandel der Zeit sind auch viele andere Sportarten sehr verbreitet in Deutschland. Viele Jugendliche begeistern sich fürs „Dirt Biken“ – also „Gelände-Radfahren“ mit speziellen Mountainbikes.

Aufgrund des Engagements einer Gruppe von

...