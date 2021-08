Direktor, Chefärztin und Zimmer neu

Bad Mergentheim. Die Fachklinik Schwaben nahe dem Kurpark hat in neue Zimmer und Funktionsräume investiert. Personelle Veränderungen gibt es auch mit einem neuen Klinikleiter und einer neuen Orthopädie-Chefärztin.

„Es gibt viel Neues zu berichten“, sagt Carsten Deutschmann, der nun als Klinikdirektor an der Spitze der Fachklinik Schwaben steht. Er ist nicht die einzige personelle Neuerung, denn auch die Abteilung für Orthopädie hat mit Dr. med. Angelika Schütz-Habann eine neue Chefärztin.

Die Konstante ist Dr. Lukas André, der seit über fünf Jahren als Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin wirkt.

Als Kaufmännischer Klinikdirektor wirkt der 45-jährige Carsten Deutschmann. Der Diplom-Betriebswirt (BA) und Betriebswirt im Gesundheits- und Sozialwesen verfügt über mehr als 20 Jahre Leitungserfahrung in verschiedenen Einrichtungen des Gesundheitswesens, davon rund 17 Jahre in zwei Rehabilitations-Kliniken und einem Akutkrankenhaus. Dr. med. Angelika Schütz-Habann ist die neue Chefärztin der Abteilung für Orthopädie der Fachklinik Schwaben. Die Fachärztin für Orthopädie ist seit 25 Jahren als Ärztin tätig, davon zwölf Jahre als Fachärztin mit eigener Praxis sowie in leitenden Funktionen in verschiedenen Kliniken. Ihr Fachgebiet umfasst auch die Bereiche Manuelle Medizin/Chirotherapie, Ärztliche Osteopathie, Akupunktur sowie Psychosomatische Grundbetreuung.

Neben den neuen Köpfen an der Spitze hat sich auch baulich viel verändert. „Wir haben seit 2019 eifrig renoviert und Räumlichkeiten umgewidmet – damals haben wir 13 moderne Patientenzimmer neu geschaffen, in 2020 waren es dann zusätzliche sieben, und im laufenden Jahr haben wir zwölf weitere Patientenzimmer neu errichtet. Die Arbeiten wurden im Mai abgeschlossen“, erklärt der Klinikdirektor. Macht unter dem Strich 32 neue Zimmer seit 2019, die den aktuellen Anforderungen entsprechen, ebenso „wie unserem Ansatz für ein patientenorientiertes Angebot“, betont Deutschmann.

„Wir haben die Kombination von Wohnlichkeit und Funktionalität erreicht, alle Zimmer entsprechen dem Standard moderner Rehakliniken“, betont Deutschmann. Was wichtig ist: „Wir haben 208 Betten im Haus. Alle Rehabilitanden werden grundsätzlich in Einzelzimmern untergebracht. Für Patienten, die mit einer Begleitperson oder ihrem Ehepartner anreisen, stehen zusätzlich 28 Zweibettzimmer beziehungsweise Appartements zur Verfügung.“

Die „bewährten Säulen“ Innere Medizin mit einem speziellen Angebot für Diabetiker vom Typ I und II sowie Magen-Darm-Erkrankungen und die Orthopädie wurden in den vergangenen Jahren zielgerichtet ergänzt und ausgeweitet. Die Fachklinik Schwaben nutzt neue Therapiestandards und die beiden online-basierten Nachsorgeprogramme Rehasonanz und TDKC, mit denen übergewichtige Patienten oder Patienten mit Diabetes nach dem stationären Aufenthalt mit der Fachklinik weiter Kontakt halten können und vielfältige Ratschläge für ein gesundheitsförderndes Leben zu Hause erhalten.

Deutschmann zählt zudem neben der Rehabilitation die Bereiche Gesundheitsbildung und Prophylaxe auf – „die wollen wir noch stärker in den Mittelpunkt rücken“.

Und schließlich gehöre auch der „wachsende Bereich Anschlussheilbehandlung“ zur Angebotspalette. Letzterer betrifft Patienten direkt nach Krankenhausaufenthalten.

„Hüfte, Knie, Schulter, Sprunggelenk und Wirbelsäule“ stehen dabei besonders im Fokus der Orthopädie der Fachklinik Schwaben, genauso wie die gastroenterologischen Erkrankungen im Bereich der Inneren Medizin. Insgesamt also ein „moderner und sehr patientenorientierter Ansatz“, betont der Klinikdirektor. fks