Digitalisierung historischer Schätze

Jahrhunderte alte Dokumente treffen auf modernste Digitalisierungs-Technik: Das Bad Mergentheimer Stadtarchiv konnte mit Bundes-Unterstützung einen Archiv-scanner anschaffen.

Bad Mergentheim. Die durchaus raumgreifende Anlage mutet an wie ein kleines Studio: Dimmbare Leuchtkörper, millimetergenau höhenverstellbare und magnetische Ablage-Flächen sowie eine hochauflösende Kameralinse gehören dazu. Direkt angeschlossen ist ein Computer mit zwei Bildschirmen.

Wenige Sekunden

Über ein Fußpedal löst Stadtarchivar Alexander Ploebsch den Erfassungsprozess aus. In wenigen Sekunden steht ihm so die Ehrenbürgerurkunde von Herzog Friedrich Paul Wilhelm von Württemberg als hochauflösende Bild-Datei zur Verfügung. Die kann er über eine für diesen Zweck entwickelte Software gleich noch nachbearbeiten und schließlich in verschiedenen Formaten digital abspeichern. Die Original-Urkunde aus dem Jahr 1831, der man trotz sorgfältiger Aufbewahrung ihr Alter ansieht, ist somit auf zweierlei Arten archiviert.

Fortschritt

„Gerade in der Corona-Pandemie ist bei uns öfter nachgefragt worden, ob wir historische Dokumente digital zur Verfügung stellen können“, berichtet Alexander Ploebsch. Da sei der neue Scanner ein großer Fortschritt, um die Bestände „schnell, einfach und schonend“ digitalisieren zu können. „Darüber hinaus ist die Digital-Technik eine wichtige Form der Konservierung von historischem Material.“

Wo früher im Stadtarchiv maximal bis zum Format DIN A3 auf eher konventionellem und für die Archivalien nicht immer pfleglichem Wege digitalisiert werden konnte, ermöglicht die neue Anlage nun die Erfassung unterschiedlichster Objekte. Akten, Bücher, Dias, Negative, Postkarten und Urkunden gehören dazu. Letztere können jetzt sogar bis zum Format A0 groß sein. Aus alten Negativen kann die Anlage wo nötig den Rotstich entfernen.

Verschiedene Plattformen

„Auch unsere Nutzerinnen und Nutzer sollen über verschiedene Plattformen der Online-Recherche von der nochmals professionalisierten Digitalisierung im Archiv profitieren“, sagt Alexander Ploebsch. Bereits heute stellt die städtische Einrichtung unter anderem ein Online-Findbuch zur Verfügung. Dass die Original-Schätze nach der Digitalisierung weniger pfleglich behandelt werden, muss übrigens niemand befürchten. Sie werden im Stadtarchiv auch weiterhin fachkundig konserviert.

Postkarten zuerst

Für die weitere schwerpunktmäßige Nutzung des Scanners gibt Alexander Ploebsch einen Ausblick: „Zunächst sollen die Postkartensammlungen digitalisiert werden, da dies einfach und schnell zu bewerkstelligen ist.

Im Anschluss daran ist die Erfassung der Glasplatten-Sammlung Georg Müller, die Anfang Juli vom Verein Deutschordensmuseum an das Stadtarchiv übergeben wird, geplant.

Generell kann man sagen, dass der Fokus in der nächsten Zeit vor allem auf Archivalien liegen wird, die entweder aus konservatorischer Sicht gefährdet sind oder ansonsten nicht genutzt werden könnten – beispielsweise Glasplatten, Dias und Negative.“

Hinter dem neuen Archivscanner steht eine Investition von fast 30 000 Euro.

Zu 90 Prozent wurde diese abgedeckt durch eine Bundes-Zuwendung aus dem Förderprogramm „Wissens-Wandel“, um die sich das Archiv erfolgreich beworben hatte. Den übrigen Teil der Anschaffung investierte die Stadt selbst.

Die Verwaltung weist laut Pressemitteilung darauf hin, dass das Stadtarchiv nun auch wieder zu folgenden Zeiten ohne vorherige Anmeldung offen steht: dienstags von 9 bis 13 Uhr sowie mittwochs von 13 bis 17 Uhr. stv