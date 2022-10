Digitales Update für Kitzberg Klinik

Bad Mergentheim. Bund und Länder verschaffen Krankenhäusern ein digitales Update. In 2020 wurde dazu ein Investitionsprogramm im Krankenhauszukunftsgesetz verankert und Gelder bereitgestellt.

Nach einem mehrstufigen Antrags-, Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wurden in Baden-Württemberg jetzt die ersten Förderbescheide verschickt. Unter den Vorreitern ist auch die Kitzberg Klinik in Bad Mergentheim.

Insgesamt werden für das Investitionsprogramm zur Digitalisierung von Krankenhäusern vom Bund drei Milliarden Euro bereitgestellt. Geplant ist, dass die Länder das Zukunftsprogramm mit weiteren 1,3 Milliarden Euro unterstützen. In Baden-Württemberg hat das Land die Co-Finanzierung in Höhe von 167 Millionen Euro übernommen. Mit dem Programm sollen in der Kitzberg Klinik eine bessere digitale Infrastruktur, zum Beispiel Patientenportale, elektronische Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen, digitales Medikationsmanagement, Maßnahmen zur IT-Sicherheit sowie sektorenübergreifende telemedizinische Netzwerkstrukturen gefördert werden. Die Leitung der Kliniken ist erleichtert über den Förderbescheid. „Im Rahmen des Förderprogramms war es möglich, bereits 2021 mit den Maßnahmen zu beginnen. Was wir auch sogleich getan haben“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Vogt. „Mit der Projektinitiierung nahmen wir eine recht lange finanzielle Durststrecke zur Vorfinanzierung der Maßnahmen in Kauf. Trotz des Einsatzes von erheblichen Eigenmitteln zur Finanzierung war diese Zeit für das Haus nicht unkritisch“, erläutert er weiter. kik