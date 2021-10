Digitales Straßenmodell für Verkehrsplanung wird erstellt

Bad Mergentheim. Für die Kurstadt und deren Hauptverkehrsstraßen wird ein digitales Straßenmodell auf der Basis der aktuellen topographischen und aller städtischen Daten erstellt. Damit sollen Analysen und Prognosen erleichtert werden. Später soll auch die Verkehrsplanung darauf aufbauen, die auch eine Landesgartenschau 2034 in den Blick nimmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

11:4-Stimmen

Die CDU-Fraktion setzte sich mit ihrem Antrag für ein Verkehrsmodell im Bauausschuss durch, mit 11:4-Stimmen bei einer Enthaltung, nachdem zuvor der Grüne-Antrag für einen Klimamobilitätsplan mit 6:10-Stimmen abgelehnt worden war.

Mit der Erstellung des Verkehrsmodells einschließlich der Süd- und Westumgehung wird das Planungsbüro Richter-Richard zum Preis von 59 400 Euro beauftragt.

Thomas Tuschhoff (Grüne) hatte sich in der Debatte nochmals klar gegen das Verkehrsmodell positioniert, weil es zu kurz greife und nur den Pkw-Verkehr sehe, dabei habe Bad Mergentheim jetzt die Chance Größeres zu erreichen und könne auch die Verlagerung von Verkehrsströmen auf andere Transportmittel mit bedenken lassen. „Der Klimaschutz ist so wichtig“, meinte Tuschhoff und warb dafür, in der Kurstadt höhere Ziele zu stecken und einen Klimamobilitätsplan aufzustellen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nur ein Angebot

In der Ratsvorlage heißt es, dass lediglich ein Fachbüro (von fünf angefragten) zum Preis von knapp 150 000 Euro hierzu sein Angebot eingereicht hatte. Aus Stuttgart hatte die Stadt zudem erfahren, dass Klimamobilitätspläne vom Land mit 50 Prozent bezuschusst werden, sich aber zunächst primär an Großstädte richten, und auf Klein- und Mittelstädte im ländlichen Raum nur bedingt übertragbar seien, mangels Straßenbahnen- und S-Bahn-Netz. Ziel sei es schließlich, Maßnahmen zur CO2-Minderung von 40 Prozent bis 2030 im Verkehr zu erreichen. Bei einer einzelnen Kommune im ländlichen Raum sei dies jedoch kaum zu erreichen.

SPD-Fraktionschefin Inge Basel pochte auf Zahlen und Daten mit denen sich in Bad Mergentheim gut arbeiten lasse und auf deren Grundlage wichtige Entscheidungen getroffen werden könnten.

Und genau das erreiche man mit dem Verkehrsmodell, erklärte Hanspeter Fernkorn für die CDU-Fraktion. Ebenso warb Karl Kuhn (CDU) für die neue Datenbasis mittels nützlicher Simulationen: „Der Klimamobilitätsplan ist dagegen drei Nummern zu groß für Bad Mergentheim.“

Jochen Flasbeck (Freie Wähler) schloss sich den Grünen an und forderte einen Beitrag der Kurstadt zum Klimaschutz ein.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dass das Auto auf dem Land weiterhin gebraucht werde, warfen sowohl Alexander Hay als auch Thomas Tremmel (beide CDU) in die Diskussion ein. Am Ende wurde das Verkehrsmodell beauftragt.

Tempo 50 auf der Westumgehung

Auf der Tagesordnung des Bauausschusses stand zudem auch der Lärmaktionsplan. Das Gremium nahm dabei Kenntnis vom Antrag der Stadt an das Regierungspräsidium, die Tempo 50-Begrenzung auf der Westumgehung (bei der Feuerwehrausfahrt) beizubehalten, obwohl das Kreisimpfzentrum und dessen Parkplatz inzwischen aufgelöst wurden. Ebenso wird Tempo 40 beziehungsweise 30 im Bereich der Ortsdurchfahrt Edelfingen weiter verfolgt – auch hier geht es um die Lärmreduzierung für die Anwohner.

Mit der Berechnung von Fassadenpegeln für den freiwilligen Teil des Lärmaktionsplanes wurde schließlich noch das Planungsbüro Heine und Jud in Stuttgart zum Preis von 33 000 Euro beauftragt. Hierzu gab es zwölf Ja-Stimmen, aber auch vier Nein.

Für Sanierungsarbeiten an der WC-Anlage unter dem Marktplatz machte das Gremium abschließend noch 20 000 Euro locker. Starkregenereignisse hatten zuletzt immer wieder für Überflutungen und unangenehme Nebeneffekte gesorgt.