Digitale Berufsorientierung

Bad Mergentheim. Schüler, Eltern und Lehrer haben am Donnerstag, 8. Juli, von 17.30 bis 19 Uhr die Möglichkeit, sich im Detail über das Ausbildungs- und Studienangebot der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG zu informieren. Unter dem Motto „Einfach ein Volltreffer“ können sich Interessierte angesichts der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Rahmen des Webinars online vernetzen. In Summe bietet die Würth Industrie Service 20 Ausbildungsberufe und duale Studiengänge an, sowohl im gewerblich-technischen als auch im kaufmännischen Bereich. Im Rahmen der digitalen Berufsinformationsveranstaltung erhalten die Teilnehmenden neben der Auswahl an Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen auch Tipps zur Erleichterung der Berufswahl. Ergänzend stellt sich das Ausbildungsteam den Fragen der Teilnehmenden.

