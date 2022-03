Digital-Lernangebote in Bad Mergentheimer Stadtbücherei ausgebaut

Bad Mergentheim. Die seit Pandemie-Beginn noch stärker nachgefragten Digital-Angebote der Bad Mergentheimer Stadtbücherei werden weiter ausgebaut: mit Zugriff auf vier neue Dienste für so genanntes „E-Learning“.

Diese Programme für elektronisches Lernen ergänzen die in der „Onleihe“ Heilbronn-Franken bereits hinterlegten rund 100 000 Medien um gezielte und interaktive Weiterbildungs-Möglichkeiten für den beruflichen, schulischen oder privaten Bereich. Wer über einen gültigen Leseausweis der Stadtbücherei verfügt, hat dort jetzt kostenlosen Zugang.

Ob Sprachkurse von „LinguaTV“ oder Kurse und Lernfilme von „LinkedIn“, „Lecturio“ und „Viwis“: Aus den unterschiedlichsten Themengebieten – wie Persönlichkeitsentwicklung, Business, IT, Gesundheit, Freizeit, Kreativität oder Wissenschaft – vermitteln per Video-Tutorial erfahrene Trainerinnen und Trainer Expertenwissen. Sie ermöglichen selbstständiges sowie zeit- und ortsunabhängiges Lernen. So kann man sich im eigenen Lerntempo weiterbilden und lernen – oder das vorhandene Wissen auffrischen.

Die Dienste im Einzelnen:

„VIWIS“ bietet Praxiswissen und Softskill-Trainings in deutscher Sprache zu den Themenschwerpunkten Führung, Kommunikation, kundentyporientierte Telefonie, Präsentation sowie Zeit- und Selbstmanagement. Die zu den Videos bereitgestellten Checklisten erleichtern es, das Gelernte im Alltag umzusetzen. „Lecturio“ stellt Videokurse in deutscher und englischer Sprache zu Karriere und Weiterbildung sowie Persönlichkeitsentwicklung in den Bereichen Freizeit, Gesundheit, Jura, Medizin, Wirtschaft, Steuern und mehr zur Verfügung. Bestens geeignet sind diese sowohl für die berufliche, als auch für die private Aus-, Fort- und Weiterbildung.

„LinkedIn Learning“ beinhaltet Videotrainings – über 70 000 Trainingsvideos in mehr als 1500 Kursen – zu Bildbearbeitung, Office-Anwendungen, Marketing, Web, Animation, Video und Audio, IT/ Computer oder Business-Skills. Zudem werden die Kurse in Deutsch und weiteren Sprachen angeboten. „LinguaTV“ bietet bedarfsgerechte Online-Sprachkurse in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene sowie Deutsch als Fremdsprache. Jede und jeder Teilnehmende kann in einem Einstufungstest das aktuelle Niveau herausfinden. Beim Lernen helfen unter anderem Videoszenen, Lernspiele und interaktiven Übungen sowie ein Vokabeltrainer.

Besonders empfohlen ist der Dienst deshalb auch für die Vorbereitung von Examen und offiziellen Zertifizierungen. Die Kurse beinhalten Videos, die typische Gesprächssituationen aus dem Alltag oder Berufsleben zeigen. Das Niveau der Kurse entspricht dem europäischen Referenzrahmen von A1 bis C1.

Die neuen Angebote wurden über das Förderprogramm „Wissenswandel – Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive“ innerhalb der Bundes-Initiative „Neustart Kultur“ gefördert. Nähere Informationen zur Anmeldung, zu den technischen Voraussetzungen und zu den Kursangeboten sind in der Stadtbücherei (Hans-Heinrich-Ehrler-Platz 35 oder Telefon 07931/ 57-4200) oder unter www.onleihe-hn.de zu finden.

stv