Dieter Knörzer prägte die Volksbank Bad Mergentheim als Direktor

Bad Mergentheim. Dieter Knörzer, der frühere Vorstandsvorsitzende und langjährige Direktor der Volksbank Bad Mergentheim, ist vor kurzem im Alter von 83 Jahren gestorben.

„Das Wort ,Langeweile’ kennt Dieter Knörzer gar nicht“, stand noch im Artikel zu seinem 80. Geburtstag im April 2018 zu lesen. Damals berichtete er dem Reporter, dass sein Rat und seine Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten immer noch gefragt waren und der Terminkalender „gut gefüllt“ sei.

Dieter Knörzer hat das genossenschaftliche Bankenwesen in Württemberg und vor allem als Vorstandsvorsitzender die Volksbank Bad Mergentheim bis 1999 entscheidend geprägt.

Mit diversen Betreuungsaufgaben, die ihm vom Vormundschaftsgericht übertragen wurden, war er viele Jahre noch beschäftigt. Er freute sich aber auch immer wieder auf die Reisen mit seiner Frau, so erzählte es der Jubilar damals. Nicht wegzudenken aus dem reichhaltigen Betätigungsfeld des pensionierten Vollblutbankers waren auch die Gartenarbeit und die gepflegten Gedankenaustausche in diversen Stammtischen in der Kurstadt.

Knörzer war über Jahrzehnte hinweg in wichtigen Funktionen beim Kur- und Tourismusverein, bei der Werbegemeinschaft „Freundliches Bad Mergentheim“, beim Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein und beim Förderverein Lernwerkstatt aktiv. mm/pal/sabix